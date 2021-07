Richard Donner, Mel Gibson e Danny Glover ricordano il regista di Arma Letale: "Ci mancherà moltissimo"

Richard Donner ha avuto un ruolo davvero importante nella carriera, e nella vita, di Mel Gibson e Danny Glover e le due star di Arma Letale hanno condiviso un affettuoso ricordo del regista dopo la triste notizia della sua morte avvenuta all'età di 91 anni.

Il film del 1987 ha dato vita a tre sequel e i due attori hanno più volte ricordato con grande entusiasmo e ammirazione il tempo trascorso sul set.

Mel Gibson ha dichiarato a Deadline: "Richard Donner! Il mio amico, il mio mentore. Oh, le cose che ho imparato da lui! Ha sminuito il suo talento e la sua grandezza con un'enorme umiltà definendosi 'semplicemente un vigile urbano'. Ha lasciato il suo ego alla porta e richiedeva lo stesso dagli altri. Era magnanimo di cuore e di anima, che dava liberalmente a tutte le persone che lo conoscevano. Se accumulassimo una sopra l'altra tutte le buoni azioni che ha compiuto, arriverebbe fino a qualche luogo inesplorato nel firmamente. Mi mancherà moltissimo, con tutto il suo spirito malizioso e la sua saggezza".

Richard Donner morto a 91 anni il regista di Superman e I Goonies

Il suo collega Danny Glover ha aggiunto: "Il mio cuore è spezzato. Lavorare con Dick Donner, Mel Gibson e il team di Arma Letale è stato uno dei momenti della mia carriera di cui sono più orgoglioso. Sarò per sempre grato nei suoi confronti per il fatto che gli importava davvero di me, della mia vita e della mia famiglia. Eravamo amici e ci volevamo molto bene andando molto oltre la collaborazione per lo schermo e il successo che Arma Letale ci ha portato. Mi mancherà così tanto".