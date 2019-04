Revolutionary Road, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Revolutionary Road, il film drammatico datato 2008 che ha al suo interno due delle migliori performance di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.

La storia di Revolutionary Road, diretto da Sam Mendes, si basa sull'idea del matrimonio. April e Frank vivono in una villetta in una verde e soleggiata area suburbana del Connenticut, hanno due splendidi bambini e tutto quello che l'esperienza e la società ci insegnano a desiderare. Ma non sono felici. Lei ha assistito con immensa frustrazione allo spegnersi delle sue aspirazioni teatrali; lui è deluso e annoiato dal suo lavoro. Mentre lui sfugge alle tensioni domestiche andando a letto con una giovane segretaria, sua moglie si accontenta di constatare e incoraggiare l'effetto della sua bellezza e della sua raffinatezza sulle frequentazioni della coppia. Ma il giorno del trentesimo compleanno di Frank, April gli regala un'idea: lasciare tutto e partire per Parigi, il sogno del loro primo incontro. Il piano dei due sposi si scontrerà con diverse pressioni sociali e professionali, che farà dell'interludio di felicità una bruciante illusione.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Revolutionary Road

Il film è stato nominato a tre Oscar, lasciando però fuori - incredibilmente - Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che invece erano stati nominati al Golden Globes. Revolutionary Road ha incassato circa 75 milioni di dollari al box office internazionale, e ha conquistato il 67% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes. Una curiosità per i fan della "coppia": a circa 61 minuti, durante una lite tra i protagonisti si può vedere in basso a sinistra un quadro raffigurante il Titanic, dietro April. Curioso notare come nel film ci sia anche Kathy Bates, altro volto del colossal di James Cameron.

Revolutionary Road è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.