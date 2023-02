Kate Winslet: "Filmare scene di sesso con Leonardo DiCaprio davanti a mio marito è stato un po' strano"

Nel 2008 Kate Winslet ha recitato a fianco dell'amico e collega Leonardo DiCaprio nel drammatico Revolutionary Road, diretto dall'allora marito di lei Sam Mendes. A distanza di anni, l'attrice ha rivelato cosa ha provato a girare le scene di sesso insieme a DiCaprio di fronte al marito.

"Mi sentivo un po' in imbarazzo. Pensavo 'OK, mio ​​marito è laggiù'. È stato un po' strano", ha confessato Kate Winslet al Mirror.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena del film Revolutionary Road

DiCaprio ha insistito sul fatto che la sua co-protagonista fosse una "professionista consumata", tanto che la sua interpretazione le ha fruttato un Golden Globe nel 2009 per il ruolo di April nel film.

L'attore era entusiasta della sua relazione con Winslet prima dell'uscita del film. "Stavamo attivamente cercando qualcosa da fare insieme. Sembrava davvero naturale. Lei è la mia amica", ha detto all'epoca al Mirror.

Sebbene Kate Winslet si sentisse a disagio durante le scene di sesso, Leonardo DiCaprio ha ammesso che il loro stretto legame è stato un vantaggio durante le riprese delle scene più difficili:

"Possiamo spingerci oltre i confini, vista la nostra confidenza. Usiamo a nostro vantaggio il fatto che siamo stati così buoni amici nel corso degli anni. C'è sicuramente un livello di fiducia e conforto che abbiamo tra noi e ci sfidiamo l'un l'altro come attori".

L'unione tra Kate Winslet e Sam Mendes è finita nel 2010. I due hanno un figlio insieme, Joe, di 19 anni. Parlando della separazione, l'attrice ha confessato:

"Una cosa che dirò su me e Sam è che va bene, va davvero bene. Siamo adulti alla fine della giornata, e per quanto sia stato difficile per me, è stato altrettanto difficile per lui."