Resident Evil: Infinite Darkness, primo trailer per la serie animata Netflix

Netflix ha diffuso il primo trailer della serie in animazione Resident Evil: Infinite Darkness, dedicata ai personaggi dello show. I pilastri della serie Leon S. Kennedy e Claire Redfield possono essere visti nel primo emozionante video realizzato in CG. La serie anime celebrerà il 25° anniversario del franchise di videogame horror e verrà lanciata a luglio 2021.

Il regista Eiichiro Hasumi ha dichiarato: "Essere coinvolto in un lavoro con una storia così lunga e così tanti fan mi ha dato più gioia che pressione. Anche se questo è un anime completo in CG, mi sono sforzato di regolare il lavoro di ripresa e l'illuminazione per farlo assomigliare alle riprese live-action che faccio di solito così da instillare un senso di realismo. Spero che sia i fan della serie Resident Evil che i non fan possano divertirsi a guardare la serie in una volta sola."

Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale di Resident Evil: Infinite Darkness: Nel 2006, c'erano tracce di una violazione dei file presidenziali segreti trovati nella rete della Casa Bianca. L'agente federale americano Leon S. Kennedy è tra il gruppo invitato alla Casa Bianca per indagare su questo incidente, ma quando le luci si spengono improvvisamente, Leon e il team SWAT si trovano a dover affrontare un'orda di misteriosi zombi. Nel frattempo, Claire Redfield, membro dello staff di TerraSave, si imbatte in un'immagine misteriosa disegnata da un giovane in un paese che ha visitato mentre forniva sostegno ai rifugiati. Perseguitata da questo disegno, che sembra ritrarre una vittima di un'infezione virale, Claire inizia la sua indagine. La mattina dopo, Claire visita la Casa Bianca per sostenere la richiesta di costruzione di una struttura assistenziale. Lì si ricongiunge con Leon e sfrutta l'opportunità per mostrargli il disegno del ragazzo. Leon intuisce la connessione tra l'epidemia di zombie alla Casa Bianca e lo strano disegno, ma dice a Claire che non c'è relazione e se ne va. Col tempo, questi due focolai di zombi in paesi lontani portano a eventi che scuoteranno la nazione fino al midollo.

Prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi di Capcom, Resident Evil: Infinite Darkness vede nel cast Nick Apostolides e Stephanie Panisello. La serie approderà su Netflix nel corso del 2021.

