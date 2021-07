Resident Evil: Infinite Darkness, la recensione: Un adattamento animato tra alti e bassi

Resident Evil: Infinite Darkness, una scena della serie anime

Nello scrivere la recensione di Resident Evil: Infinite Darkness ci si è riproposta una difficoltà che capita di tanto in tanto nel valutare un'opera, quella di sintetizzare il nostro giudizio in un voto, un singolo numero che possa rappresentare la nostra idea. Per questo quello che vedrete a fondo pagina non è un numero elevato, ma questo non significa una bocciatura, perché si tratta in ogni caso di un "Sì", che è però seguito da diversi "ma" che cercheremo di spiegare. La serie Netflix in CGI ispirata alla popolare saga videoludica targata Capcom è un passo in una direzione interessante, ma come i primi passi andrà valutato anche in funzione del cammino che si andrà a compiere e questi primi quattro episodi ci propongono spunti intriganti, ma anche diverse perplessità.

Nel mondo di Resident Evil

Resident Evil: Infinite Darkness, Leon in una scena della serie anime

Partiamo dalla collocazione temporale della storia, per fornire un minimo di contesto: i fatti della serie anime di Netflix avvengono tra gli eventi del quarto e quinto capitolo della saga videoludica e la conoscenza di quei titoli permette allo spettatore di cogliere delle sfumature in più di quanto sta avvenendo. Se infatti non si tratta di un titolo rivolto solo ai conoscitori e fan di Resident Evil, ma ci è sembrato che la consapevolezza di quel mondo narrativo possa aiutare a entrare nello spirito della produzione, capire più agevolmente alcuni dettagli e, soprattutto, conoscere i personaggi principali e i riferimenti a quanto accaduto a Racoon City, che provengono invece da uno dei titoli migliori della serie, il secondo capitolo.

Resident Evil: Infinite Darkness, Claire in una scena della serie anime

In Resident Evil: Infinite Darkness ritroviamo volti noti del franchise horror di casa Capcom, in particolare Leon alle prese con un'indagine relativa a dei tentativi di hacking alla Casa Bianca, che si ritrova al centro di un invasione zombie. Parallelamente seguiamo Claire, che lavora per un'organizzazione che si occupa di diritti umanitari e incontra un ragazzino traumatizzato da un evento del suo passato, una tragedia che emerga da un suo disegno in cui sembra esser descritto un attacco zombie. Due storyline che partono da luoghi lontani da loro ma presentano una correlazione, che funge da filo conduttore dei quattro episodi della prima stagione e viene approfondita attraverso dei flashback che fornisce ulteriore background allo spettatore.

Resident Evil: i momenti migliori della saga cinematografica

Due personaggi per una storia

Resident Evil: Infinite Darkness, una immagine della serie anime

Una mossa intrigante dal punto di vista narrativo è la scelta di seguire Leon e Claire parallelamente (nonostante alcuni momenti di contatto tra loro), strizzando l'occhio all'impostazione di molti dei titoli della serie di videogiochi in cui si possono giocare separatamente due personaggi e relativi diversi cammini. Se l'idea è del tutto positiva, la realizzazione è penalizzata dal poco spazio a disposizione per svilupparla in modo adeguato, complice la presenza dei flashback che toglie ulteriore spazio alle vicende di Leon e Claire, per un tuffo nelle loro vite dopo le apparizioni nel franchise del tutto apprezzabile da appassionati.

Resident Evil: Infinite Darkness, una scena di guerra della serie anime

È il primo punto in cui il formato scelto per la prima stagione mostra i suoi limiti, ma continua a farlo anche dal punto di vista della varietà di approcci e situazioni: c'è molto dialogo per portare avanti l'intreccio, ci sono suggestioni da War Movie e sviluppi da intrigo politico, senza tralasciare quella che è la vera anima della saga, ovvero l'horror e il gore. Troppo per così poco tempo, con il risultato di un equilibrio non sempre raggiunto: c'è tensione, c'è sangue e ci sono immagini piuttosto forti, ma si concentrano in momenti specifici dei quattro episodi, come delle esplosioni di orrore che le rendono d'impatto, ma non riescono a lasciare soddisfatti.

Resident Evil: la saga che non muore mai

La questione tecnica

Resident Evil: Infinite Darkness, un momento della serie anime

Un ultimo punto da esaminare è necessariamente quello tecnico, già di per sé significativo quando si parla di animazione, ancor più per una produzione che prende le mosse da una serie di videogiochi, che necessariamente ne condividono la tecnica realizzativa. Resident Evil: Infinite Darkness è realizzata in CGI, con una ricerca visiva di impatto notevole se parliamo di prime impressioni, altalenante, se non deludente, se invece analizziamo le animazioni. Insomma i modelli poligonali sono buoni, se non a tratti ottimi, la cura dei dettagli è elevata e ricercata, ma i movimenti appaiono legnosi e in alcuni casi innaturali, con risultati che potevano essere adeguati a vecchi titoli del franchise, ma che risultano inferiori ai più recenti.

Resident Evil Village, la recensione: Una perfetta e spaventosa sintesi della saga

Resident Evil: Infinite Darkness, una scena di guerra della serie anime

Se insomma Resident Evil: Village, renderizzato in tempo reale dalla PS5 per reagire al comportamento del giocatore, appare più naturale e fluido di alcuni momenti d'azione di Infinite Darkness, ci sembra prova evidente di un problema e di una tecnica ancora da padroneggiare e affinare, che potrebbe già essere migliorata in eventuali prossimi stagioni.