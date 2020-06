Resident Evil 8: il trailer del videogioco per PlayStation 5

Resident Evil 8 sarà in vendita nel 2021 per PlayStation 5 e il trailer regala qualche dettaglio del nuovo capitolo del franchise ambientato in un mondo dove bisogna sopravvivere affrontando situazioni spaventose e creature terrificanti.

Il video mostra alcuni spettacolari paesaggi e dei passaggi della storia.

Il progetto proseguirà la storia sviluppata da Capcom che si era interrotta nel 2017 dopo aver debuttato nel 1996 e aver dato vita persino a un franchise cinematografico e a una serie di romanzi.

I giocatori che si metteranno alla prova con Resident Evil 8, Village, vivranno un'esperienza in prima persona invece che in terza, come era accaduto fino al settimo capitolo.

La storia si svolgerà dopo quanto mostrato nel capitolo precedente, in cui il protagonista Ethan Winters aveva viaggiato con destinazione Louisiana per cercare la moglie scomparsa, Mia. Resident Evil Village li mostrerà di nuovo insieme impegnati nel tentativo di dimenticare quanto accaduto. Il mondo di Ethan va però improvvisamente in pezzi quando Chris Redfield, un volto inaspettato ma familiare compie un'apparizione, dando il via a una catena di eventi che portano Ethan a cercare risposte per le sconvolgenti azioni di Chris e alla fine trovarlo in un misterioso villaggio.

Per ora Sony non ha fissato una data, o un periodo, previsto per l'uscita.