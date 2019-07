Requiem for a dream, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Requiem for a dream, il film cult del 2000 diretto da Darren Aronofsky, con Jared Leto e Jennifer Connelly.

Sorretto da un cast eccezionale, Requiem for a Dream si svolge in una Brooklyn decadente, nella quale si intrecciano le storie di quattro persone che sognano una vita migliore. Sara Goldfarb (Ellen Burstyn è una vedova che aspira a partecipare come concorrente a un quiz televisivo. Suo figlio Harry (Jared Leto), con la fidanzata Marion (Jennifer Connelly) e l'amico Tyrone, cerca di mettersi in affari aprendo una boutique, ma le cose non sembrano andare per il meglio. Sullo sfondo dell'esistenza di ognuno l'incubo della dipendenza, dall'eroina, le anfetamine, le pillole dimagranti, i talk show televisivi.

Ellen Burstyn in una scena di Requiem for a Dream

Ellen Burstyn è stata nominata al Premio Oscar per la sua devastante performance nei panni di Sara e pensare che all'inizio questo film non era nei suoi progetti: pare che infatti, quando ha dovuto leggere la sceneggiatura di Requiem for a dream, abbia trovato orribile la parte tanto da rifiutarla. Cosa le ha fatto cambiare idea? La visione di Pi - il teorema del delirio, altro film di Aronofsky datato 1998: l'attrice ha talmente tanto amato la pellicola da riconsiderare la sua posizione su Sara Goldfarb.

Requiem for a dream è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.