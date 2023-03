Renfield: l'ultimo trailer regala nuove scene del film con Nicholas Hoult e Nicolas Cage nel ruolo di Dracula

Renfield, il nuovo film con star Nicholas Hoult e Nicolas Cage, arriverà nelle sale il 25 maggio e online è stato condiviso l'ultimo trailer dell'atteso progetto.

Nel video si assiste al momento in cui il giovane protagonista incontra Dracula, diventandone il servitore. 60 anni dopo Renfield decide di provare a liberarsi dal controllo del vampiro, situazione che porta a conseguenze complicate e molto divertenti.

Nel film Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto dal vincitore dell'Emmy Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman - Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Renfield: Nicolas Cage ha creato la sua versione di Dracula ispirandosi a suo padre e a Christopher Lee

Il film è interpretato dalla vincitrice del Golden Globe Awkwafina (The Farewell - Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), dalla vincitrice dell'Emmy e candidata al premio Oscar Shohreh Aghdashloo (Casa Saddam, La Casa di Sabbia e Nebbia), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus - Niente è come sembra).

Renfield è una produzione Skybound/Giant Wildcat, prodotto da Chris McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani), Bryan Furst (Daybreakers - L'ultimo vampiro), Sean Furst (Daybreakers - L'ultimo vampiro) Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead). Il produttore esecutivo è Todd Lewis (manager dell'unità di produzione, Jason Bourne).