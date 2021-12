Renfield: Awkwafina entra nel cast del film spinoff di Dracula

Awkwafina è entrata a far parte del cast di Renfield, il film Universal che è ideato come uno spinoff di Dracula.

Il protagonista del lungometraggio sarà l'attore Nicholas Hoult e alla regia sarà impegnato Chris McKay che ha recentemente diretto La guerra di domani, thriller distribuito da Amazon.

Le notizia riguardanti il coinvolgimento di Awkwafina nelle riprese del progetto non riportano i dettagli riguardanti il ruolo che le è stato affidato in Renfield e non resta quindi che attendere per scoprire che parte avrà nella storia.

L'attrice è stata recentemente protagonista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli accanto a Simu Liu e dovrebbe tornare prossimamente nel Marvel Cinematic Universe con la parte di Katy.

Renfield si basa su una storia ideata da Robert Kirkman, poi sviluppata in una sceneggiatura da Ryan Ridley

Nella versione del personaggio ideato da Bram Stoker R.M. Renfield era stato ricoverato in un istituto psichiatrico dopo essere stato considerato pazzo a causa dei suoi racconti legati alla sua esperienza con Dracula.

Per ora la trama del lungometraggio con star Nicholas Hoult non è stata rivelata, tuttavia sembra che gli eventi siano ambientati nel presente.

Recentemente Robert Kirkman aveva spiegato che l'iconico vampiro, parte affidata a Nicolas Cage, sarà una presenza importante nella storia: "L'intera storia è sul fatto che sia il servitore di Dracula e decide che non vuole più essere al suo servizio, ed è questo conflitto che dà forza alla storia".