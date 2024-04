Il Regno del Pianeta delle Scimmie, svelata la durata: sarà il film più lungo del franchise

Manca ancora più di un mese all'uscita de Il Regno del Pianeta delle Scimmie, ma a quanto pare sembra che la pellicola di Wes Ball abbia già stabilito un record per il franchise: sarà infatti il film più lungo tra quelli prodotti finora.

Dopo che Matt Reeves ha preso in mano gli ultimi due sequel e ci ha consegnato alcuni dei più grandi film di genere dell'ultimo decennio, i fan hanno trattenuto il fiato in attesa di notizie su eventuali seguiti - idealmente una continuazione della stessa storia, piuttosto che un ennesimo reboot. Queste preghiere sono state esaudite con il nuovo sequel del regista Wes Ball, ambientato centinaia di anni dopo gli eventi della rivoluzione di Cesare. Recuperate l'ultimo trailer de Il Regno su queste pagine.

Kingdom of the Planet of the Apes: la prima immagine

Quanto dura il film?

La cosa più eccitante, però, è che "Il Regno" ha già battuto il record del franchise con la sua durata, rivelata ufficialmente ora che le prevendite dei biglietti sono state messe in vendita. Secondo i listini online forniti da AMC (via Collider), l'ultimo film durerà 145 minuti. Ciò significa che il pubblico potrà aspettarsi più azione di quanta ne abbia mai vista prima per quel che riguarda la saga fantascientifica.

Che sia l'Effetto Oppenheimer o la continuazione di una tendenza dimostrata di recente anche dal successo di Dune - Parte Due, ma di sicuro i mega-blockbuster hanno l'impressione di offrire una maggiore quantità di minutaggio di questi tempi. Il pubblico ha sempre dimostrato di essere disposto a sostenere una durata che si avvicina alle tre ore... a patto che la storia giustifichi la sua lunghezza, naturalmente.

Il paragone con gli altri film della saga

In particolare, la saga de Il pianeta delle scimmie rappresenta un affascinante caso di studio su come lo stesso franchise possa riflettere le tendenze cinematografiche di epoche diverse nel corso di diversi decenni. Gli originali sono in netto contrasto con i sequel più moderni: il classico del 1968 ha una durata relativamente breve di 112 minuti, di gran lunga la più lunga dei cinque film iniziali.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie: la data di uscita negli USA è anticipata, evitando la sfida con Furiosa

Il premio per il capitolo più corto, invece, va a 1999 - Conquista della terra con i suoi 88 minuti scarsi. Se si fa un confronto con la nuova trilogia, è evidente la direzione verso cui Hollywood si sta dirigendo. L'alba del pianeta delle scimmie durava solo 105 minuti, ma sia "Apes Revolution" (131 minuti) che "The War" (140 minuti) hanno adottato approcci molto più epici per completare l'arco mitologico di Cesare.