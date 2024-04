Il regno del pianeta delle scimmie: Owen Teague ha frequentato una 'scuola per scimmie' per interpretare Noa

Owen Teague interpreta Noa nel prossimo film Il regno del pianeta delle scimmie, un ruolo per il quale ha dovuto frequentare una "scuola per scimmie".

Durante un'intervista con Variety, Owen Teague ha riflettuto sul suo addestramento per interpretare una scimmia nel film in uscita, Il Regno del Pianeta delle Scimmie. In particolare l'attore ha rivelato di aver dovuto affrontare un periodo di allenamento di sei settimane, definito "scuola di scimmie", insieme al resto del cast del film, per imparare a camminare e a muoversi come fanno i primati.

La scuola non solo gli ha insegnato a muoversi, ma gli ha anche dato una visione di come le scimmie agiscono nel loro complesso. "Sono molto economiche", ha detto Teague. "_Non le vedi sedersi e poi spostarsi per mettersi comode. Si piantano nel posto esatto e ci restano. Sono così fisicamente presenti. Gli esseri umani invece spostano sempre i piedi e fanno cose con le mani".

Teague recita nel prossimo film insieme a Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, William H. Macy, Travis Jeffery, Lydia Peckham e Neil Sandilands, tra gli altri. L'uscita di Kingdom of the Planet of the Apes è prevista per il 10 maggio 2024.

Locandina di Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Di cosa parla Il regno del pianeta delle scimmie

"Il regista Wes Ball infonde nuova vita al franchise epico e globale ambientato diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive armoniosamente e gli umani sono stati ridotti a vivere nell'ombra", si legge nella sinossi. "Mentre un nuovo leader tirannico delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che ha conosciuto del passato e a fare delle scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani".

Il regno del pianeta delle scimmie sarà scritto da Josh Friedman, Rick Jaffa e Amanda Silver, quest'ultima anche sceneggiatrice di L'alba del pianeta delle scimmie. Il film sarà prodotto da Patrick Aison, Joe Hartwick Jr., Jaffa, Silver e Jason Reed.

Il prossimo capitolo della serie Il pianeta delle scimmie sarà il più lungo del franchise e sarà interpretato, tra gli altri, da William H. Macy, Owen Teague, Freya Allen, Dichen Lachman e Peter Macon. Il film è ambientato "molti anni" dopo gli eventi di The War - Il pianeta delle scimmie. Dopo che Cesare ha portato il suo popolo in un'oasi, sono cresciute nuove società di scimmie, mentre gli umani sono stati ridotti a un'esistenza più "selvaggia".