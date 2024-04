Il Regno del Pianeta delle Scimmie: il trailer IMAX regala nuove spettacolari sequenze

A maggio arriverà nelle sale Il Regno del Pianeta delle Scimmie e il trailer IMAX regala delle spettacolari sequenze d'azione in anteprima.

IMAX ha condiviso un nuovo trailer del film Il Regno del Pianeta delle Scimmie, in arrivo l'8 maggio nelle sale italiane.

Nel video si assiste inizialmente a una spettacolare sequenza in cui il personaggio interpretato da Freya Allan viene inseguito in una radura.

Le nuove scene tratte dal film

Il trailer inedito del film Il Regno del Pianeta delle Scimmie regala inoltre molte anticipazioni riguardanti la situazione del rapporto con gli umani molti anni dopo il regno di Cesare. L'equilibrio sembra però destinato a essere spezzato quando un tiranno cerca di costruire il proprio impero, costringendo una giovane scimmia a intraprendere un viaggio pericoloso che lo porterà a mettere in dubbio tutto quello che conosceva sul passato e a prendere delle decisioni che saranno importanti per il futuro, anche degli umani.

Il cast del sequel

Il film diretto da Wes Ball e scritto da Patrick Aison, Josh Friedman, Rick Jaffa e Amanda Silver, racconterà quello che accade molti anni dopo il regno di Cesare.

Cornelius, figlio di Cesare, sarà il protagonista del nuovo capitolo della storia. Nel cast ci sono Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi e William H. Macy.