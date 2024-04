Il regno del pianeta delle scimmie infrangerà la prima regola di Cesare dopo 300 anni

Il mese prossimo approderà nelle sale Il Regno del Pianeta delle Scimmie, diretto da Wes Ball, che proseguirà l'ultima trilogia del franchise spostandosi avanti di parecchio tempo rispetto all'epoca di Cesare. Il film infrangerà anche la regola stabilita proprio da Cesare nei precedenti film.

Il villain del nuovo film, Proximus Caesar, infrangerà infatti la regola più importante di Cesare centinaia di anni dopo. Il quarto film del reboot del Pianeta delle Scimmie riprenderà la storia 300 anni dopo la fine The War - Il pianeta delle scimmie. La morte di Cesare nel capitolo precedente ha lasciato un grosso vuoto nella società delle scimmie e la necessità di un nuovo leader è il motivo per cui Proximus Caesar entra in scena ne Il Regno.

Mentre Noa sarà la scimmia eroica principale, Proximus è l'attuale leader del regno delle scimmie creato da Cesare.

Kingdom of the Planet of the Apes: la prima immagine

La prima regola di Cesare

Nonostante sia passato molto tempo dalla morte di Cesare, la storia del sequel si svolge in un momento in cui la sua eredità è ancora molto sentita. Lo si vede dal simbolo della casa di Cesare che viene ancora utilizzato dalla società delle scimmie e dal nuovo leader del gruppo che ha preso il suo stesso nome. Seguire le orme di Cesare non è un compito facile, visto quello che è riuscito a fare per tutte le scimmie. Ci sono già stati segnali di come Proximus stia seguendo o modificando alcune delle leggi di Cesare.

Proximus Caesar infrangerà la regola più importante di Cesare, quella che recita "Ape Not Kill Ape". Le prime sequenze del film proiettate al CinemaCon hanno rivelato nuovi dettagli sulla storia. Il filmato include un attacco al villaggio di Noa effettuato sotto il comando di Proximus Caesar e una parte dello scontro provoca la morte di una scimmia. È in questo momento che Proximus Caesar infrange consapevolmente la regola secondo cui le scimmie non devono uccidere altre scimmie.

Cesare ha già infranto la sua regola

"Le scimmie non uccidono le scimmie" è una delle tre regole stabilite da Cesare nella precedente trilogia de Il pianeta delle scimmie. "Le scimmie sono forti insieme" e "La conoscenza è potere" sono le altre due leggi che Cesare ha infuso nella cultura del suo popolo. Sebbene nel finale de Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie Cesare avesse già infranto la sua prima regola, le uccisioni che avvengono ne Il Regno sono diverse. Non solo Proximus ordina un attacco a un villaggio di scimmie sotto il suo comando, ma le scimmie che lavorano per lui sono certamente disposte a uccidere altre scimmie solo perché Proximus lo ha reso possibile.

L'uscita del film nelle sale è prevista per il 10 maggio 2024.