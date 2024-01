Il Regno del Pianeta delle Scimmie: la data di uscita negli USA è anticipata, evitando la sfida con Furiosa

Il Regno del Pianeta delle Scimmie arriverà prima del previsto nelle sale americane, evitando così la sfida diretta ai box office con Furiosa, diretto da George Miller: la data di uscita è stata anticipata al 10 maggio.

Lo spostamento di due settimane è stato annunciato da 20th Century Studios, scongiurando così una concorrenza più agguerrita in corrispondenza del weekend del Memorial Day.

La scelta strategica

Il film Il Regno del Pianeta delle Scimmie, grazie alla mossa presa, affronterà nelle sale Back to Black, il film biografico su Amy Winehouse, Horrorscope e un lungometraggio senza titolo prodotto da Angel Studios. Disney, evitando l'uscita in contemporanea con Furiosa, otterrà inoltre la possibilità di portare per qualche giorno il nuovo capitolo della saga nelle sale IMAX.

Il pianeta delle scimmie: i 50 anni di una distopia senza tempo

Il film diretto da Wes Ball e scritto da Patrick Aison, Josh Friedman, Rick Jaffa e Amanda Silver, racconterà quello che accade molti anni dopo il regno di Cesare. Un giovane primate intraprenderà un viaggio che porterà a mettere in dubbio tutto quello che gli è stato insegnato riguardante il passato e a prendere decisioni che avranno una conseguenza sul destino delle scimmie e degli uomini.

Cornelius, figlio di Cesare, sarà il protagonista del nuovo capitolo della storia. Nel cast ci sono Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi e William H. Macy.