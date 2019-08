I registi di Avengers Endgame: “Wolverine? Ci piacerebbe fare un film su di lui"

Logan

A proposito di Wolverine, Anthony e Joe Russo, i registi di Avengers: Endgame, durante una conversazione con i fan su Reddit, hanno indicato questo personaggio come quello quello che potrebbe farli tornare a lavorare a un film Marvel.

La domanda riguardava precisamente personaggi che non abbiamo ancora visto nel Marvel Cinematic Universe, e da quel punto di vista i due fratelli non hanno avuto alcun dubbio: "Ci è sempre piaciuto Wolverine", hanno risposto, menzionando il celeberrimo mutante che per quasi vent'anni, dal 2000 al 2017, ha avuto al cinema le fattezze dell'attore australiano Hugh Jackman, che proprio grazie a quella parte è diventato uno dei maggiori divi di Hollywood.

I Russo hanno lavorato per la Marvel dal 2012 al 2019, girando quattro film: Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Gli ultimi due, in particolare, sono stati un'impresa di dimensioni titaniche a livello pratico, spingendo il duo ad affermare di volersi prendere una vacanza dai blockbuster. Un eventuale ritorno legato a Wolverine sarebbe quindi fattibile per loro in termini di tempistiche dato che, stando al produttore Kevin Feige, non vedremo i mutanti del MCU prima del 2024, all'incirca (ossia a cinque anni dalla finalizzazione dell'acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney).

Sarà anche il tempo necessario per trovare un nuovo attore, poiché Jackman, malgrado un precedente desiderio di interagire con gli Avengers, ha ufficialmente appeso gli artigli al chiodo (ma nulla gli impedisce di apparire in un ruolo nuovo). Tra i papabili è stato fatto il nome di Taron Egerton, che tra pochi mesi avrà la stessa età che aveva Jackman ai tempi delle riprese del primo X-Men. A domanda diretta sulla questione, l'attore inglese ha risposto dichiarando di essere interessato a far parte del franchise Marvel, ma non per forza nel ruolo di Wolverine, per il quale potrebbe essere poco adatto.