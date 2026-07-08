Il regista di Godzilla Minus One farà un nuovo film di fantascienza con Ridley Scott: in arrivo Nue

L'incontro tra Takashi Yamazaki e Ridley Scott unirà due autori che, pur appartenendo a generazioni e cinematografie diverse, hanno contribuito a ridefinire il modo di raccontare la fantascienza sul grande schermo.

Dopo il successo internazionale di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki guarda al futuro con un nuovo progetto originale. Il regista giapponese realizzerà Nue, film di fantascienza prodotto da Ridley Scott attraverso Scott Free Productions e sviluppato insieme a 20th Century Studios.

Nue nasce da un'idea coltivata per anni

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Takashi Yamazaki dirigerà Nue, un lungometraggio di fantascienza prodotto da Scott Free Productions, la società fondata da Ridley Scott, in collaborazione con 20th Century Studios.

Scott sul set

Per il momento i dettagli restano riservati. La trama non è stata ancora rivelata e lo studio preferisce mantenere il massimo riserbo sul progetto. L'unica certezza riguarda la sua origine: Nue non sarà tratto da un romanzo, un manga o un franchise già esistente, ma da un soggetto completamente originale sviluppato dallo stesso Yamazaki.

Il regista ha raccontato di lavorare a questa idea da molti anni, descrivendola come uno dei sogni che sperava di realizzare nel corso della propria carriera. "Nue è un progetto che porto con me da una vita. È un onore poterlo realizzare insieme al talento creativo di Ridley Scott, di Scott Free e del team di 20th Century Studios. Farò tutto il possibile perché diventi un film che il pubblico possa davvero amare."

Il coinvolgimento di Scott, in questo caso, riguarderà la produzione. Il cineasta britannico accompagnerà il progetto attraverso la sua casa di produzione, contribuendo allo sviluppo di un film che rappresenta uno dei primi grandi passi internazionali dell'autore giapponese dopo la consacrazione ottenuta negli ultimi anni.

Il momento migliore della carriera di Takashi Yamazaki

L'annuncio arriva in una fase particolarmente intensa per Yamazaki. Il regista ha conquistato l'attenzione del pubblico mondiale con Godzilla Minus One, uscito nel 2023 e diventato rapidamente uno dei casi cinematografici più sorprendenti degli ultimi anni.

Godzilla Minus One: un'immagine del film

Realizzato con un budget di circa 10 milioni di dollari, il film ha superato i 115 milioni di incasso a livello globale, dimostrando come una produzione relativamente contenuta possa competere con blockbuster molto più costosi grazie a una forte visione autoriale.

Il successo non si è fermato al botteghino. Godzilla Minus One ha raccolto un consenso quasi unanime anche tra i critici, ottenendo il 99% di recensioni positive e un gradimento del pubblico del 98% su Rotten Tomatoes. Il percorso si è concluso con la vittoria dell'Oscar per i migliori effetti visivi nel 2024, un traguardo storico perché nessun film in lingua non inglese era mai riuscito a conquistare quella categoria.

Il futuro del regista è già ricco di appuntamenti. Il 6 novembre arriverà nelle sale Godzilla Minus Zero, sequel del film che lo ha consacrato a livello internazionale e che è già stato completato. Successivamente, nel 2028, Yamazaki firmerà anche Grandgear, il suo primo lungometraggio in lingua inglese prodotto da Sony Pictures, del quale sarà sia sceneggiatore sia regista.

In questo percorso, Nue occupa una posizione particolare. Più che un nuovo capitolo di una saga, rappresenta l'occasione per vedere Yamazaki confrontarsi con un universo completamente originale, sostenuto dall'esperienza produttiva di Ridley Scott, uno dei nomi che più hanno influenzato il cinema di fantascienza moderno.