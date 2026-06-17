Alien: Romulus 2 è in stallo e la "colpa" potrebbe essere di Ridley Scott

Lo xenomorfo è tornato a terrorizzare il pubblico sul grande schermo, ma il futuro della saga di Alien potrebbe rivelarsi meno lineare del previsto. Dopo il successo di Alien: Romulus, l'arrivo di un sequel sembrava quasi scontato. Eppure Alien: Romulus 2 starebbe attraversando una fase di incertezza, mentre nuove indiscrezioni indicano Ridley Scott come una figura centrale nelle scelte che riguardano il progetto. E "causa" del suo stallo.

Secondo i rumor, infatti, il regista potrebbe non solo influenzarne la direzione creativa, ma anche essere uno dei motivi dietro l'attuale rallentamento dello sviluppo. E il motivo sarebbe la sua voglia di tornare dietro la macchina da presa.

Alien: Romulus, il sequel rallenta

Alien: Romulus

Dopo il successo di Alien: Romulus, il ritorno dello xenomorfo sul grande schermo sembrava aver spianato la strada a un nuovo capitolo. Il film diretto da Fede Álvarez aveva convinto pubblico e critica riportando la saga verso atmosfere più horror, tra corridoi soffocanti, una tensione costante e un approccio molto più vicino allo spirito del classico del 1979.

Ma proprio quando il sequel sembrava solo una formalità, sono emersi i primi dubbi. Secondo quanto riferito da Jeff Sneider nella newsletter_ The InSneider_, il progetto non sarebbe ancora definito come molti immaginavano. Al centro ci sarebbe l'uscita di scena di Álvarez, inizialmente indicato come il naturale candidato per proseguire il percorso iniziato con Romulus.

Un cambiamento arrivato in una fase già avanzata dello sviluppo e che ha inevitabilmente fatto nascere ben più di una domanda sul futuro della saga. Si tratta di una semplice scelta produttiva oppure dietro le quinte si starebbe discutendo una direzione completamente diversa?

Ridley Scott torna alla regia di Alien?

Ridley Scott sul set di Prometheus

È qui che entra in gioco Ridley Scott. Il regista da cui tutto è partito, colui che ha dato vita ad Alien e che negli ultimi anni ha continuato a influenzarne l'evoluzione come produttore potrebbe avere un ruolo molto più centrale del previsto in questa vicenda. Le indiscrezioni parlano infatti di un suo possibile interesse a tornare alla regia.

Un'ipotesi che renderebbe il progetto ancora più interessante. Scott, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di approfondire le idee introdotte con Prometheus e Alien: Covenant, film che hanno ampliato la mitologia della saga spostando l'attenzione sulle origini della vita, degli androidi e degli stessi xenomorfi.

Al centro di quel percorso c'era David, il personaggio interpretato da Michael Fassbender. Ed è proprio il suo nome a tornare ciclicamente nelle discussioni sul futuro del franchise. Alcuni rumor avevano già suggerito la possibilità di un collegamento tra David e il nuovo corso inaugurato da Romulus, ma un eventuale ritorno del personaggio sembrerebbe strettamente legato alla visione di Scott.

Se davvero il regista dovesse rientrare in prima linea, Alien: Romulus 2 potrebbe trasformarsi nel punto di incontro tra la componente horror rilanciata da Álvarez e le ambizioni narrative sviluppate nei prequel più recenti.

Alien: Romulus, il film che ha rilanciato la saga

Al di là delle indiscrezioni, un dato resta certo: Alien: Romulus ha riportato la saga al centro dell'attenzione. Con circa 350 milioni di dollari incassati nel mondo a fronte di un budget di circa 80 milioni, il film ha dimostrato che il franchise conserva ancora una forte capacità di attrazione presso il pubblico.

Parte del merito è legata proprio alla scelta di recuperare gli elementi più iconici della serie: paura, isolamento e sopravvivenza. Una formula che ha permesso ad Alien di ritrovare una propria identità dopo anni di sperimentazioni e divisioni tra i fan.

Nel cast del possibile sequel dovrebbero tornare Cailee Spaeny e David Jonsson, protagonisti tra i più apprezzati di Romulus. Prima di capire quale sarà il loro futuro, però, bisognerà chiarire quale direzione prenderà il progetto.