Red Sonja: uno sguardo dettagliato a Matilda Lutz con indosso il costume

Da tempo i fan attendono aggiornamenti sullo sviluppo di Red Sonja, il film sulla Diavolessa con la spada interpretato da Matilda Lutz e finalmente qualcosa si muove. L'account Instagram ufficiale del film ha diffuso una nuova foto dietro le quinte che ci offre uno sguardo dettagliato sul costume.

L'armatura di Matilda Lutz è piuttosto fedele alle rappresentazioni del personaggio nei fumetti (il succinto bikini di cotta di maglia è da escludere) e l'attrice sembra anche sfoggiare il volto dipinto proprio come l'equivalente nel fumetti.

Un adattamento tormentato

Dopo un decennio di tentativi falliti, con vari sceneggiatori e registi coinvolti in fasi diverse, Millennium è finalmente Red Sonja sta per approdare al cinema grazie al regista di Solomon Kane M.J. Bassett al timone e alla scelta di Matilda Lutz, subentrata ad Hannah John Kamen, come protagonista nel ruolo della temibile guerriera del titolo.

Il primo trailer è stato proiettato per i presenti al Comic-Con di San Diego l'anno scorso, ma ancora non è approdato in rete. Adesso potrebbe davvero essere questione di giorni.

Parlando a Collider, il produttore Les Weldon ha promesso che "i fan potranno guardarlo presto. Abbiamo quasi finito il montaggio. Il film è molto realistico, ma ci sono un paio di sequenze in cui era necessario ottenere la giusta CGI in modo che tu non le guardi e pensi, 'Oh, quella creatura non era veramente lì'. La post-produzione ha richiesto tempo e cura, per questo non siamo ancora pronti."