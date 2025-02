Red Sonja: finalmente un nuovo aggiornamento sull'uscita del reboot al cinema

La data d'uscita dell'atteso reboot di Red Sonja, interpretato da Matilda Lutz, è cambiata diverse volte nel corso degli ultimi mesi, ma finalmente è arrivato un nuovo aggiornamento in merito.

Basato sul fumetto e sull'omonimo film del 1985 con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger, il reboot seguirà la guerriera protagonista intenta a unire un gruppo di disadattati per combattere il malvagio Imperatore Draygan.

Il reboot di Red Sonja è stato pianificato da tempo, ma il progetto ha avuto uno sviluppo produttivo a dir poco infernale, prima che Millennium Media, Cinelou Films e Dynamite Entertainment lo portassero a compimento.

Red Sonja: Brigitte Nielsen nel film Yado del 1985

Quando arriverà nelle sale Red Sonja?

Secondo quanto riportato ora da Deadline, Red Sonja sarebbe finalmente pronto per uscire nelle sale del Regno Unito e in Irlanda, dopo due anni di lunghissima post-produzione e specialmente dopo che Millennium Media ha venduto i diritti a Signature Entertainment.

Il film uscirà nel 2025, ma non c'è ancora una data di uscita definitiva e, al momento, non è prevista un'uscita negli Stati Uniti né in altri paesi (Italia compresa). Lutz guida un cast corale che comprende Robert Sheehan, Wallis Day, Rhona Mitra e Michael Bisping. Il regista britannico M. J. Bassett (Solomon Kane) ha diretto il progetto.

È molto probabile che Red Sonja ottenga buoni risultati nel Regno Unito e in Irlanda e che possa essere accolto positivamente anche dalla critica. Sebbene il film originale sia stato un flop commerciale - fu infatti un tentativo di sfruttare il successo di Conan il Barbaro - negli anni successivi è diventato un classico di culto. Questo reboot di Red Sonja, libero dal tono camp anni '80, potrebbe avere tutto il potenziale per riscrivere una nuova pagina cinematografica per il personaggio.