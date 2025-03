Red Sonja: Matilda Lutz è la "Diavolessa con la spada" in una nuova foto, il film sarà vietato ai minori?

Finora a preoccupare i fan di Red Sonja era stata la mancanza di materiale promozionale del film in arrivo nelle sale. Finalmente, è stata pubblicata una nuova immagine che ritrae Matilda Lutz nel ruolo principale, ma non solo: la produzione ha anche confermato il rating ufficiale della pellicola.

Secondo quanto riportato su Deadline, il film è stato ufficialmente acquisito dalla Samuel Goldwyn Films. La società si occuperà dei diritti di distribuzione del film negli Stati Uniti e prevede di far debuttare la pellicola sul grande schermo verso la fine dell'anno; l'uscita nel Regno Unito e in Irlanda sarà invece affidata a Signature Entertainment.

Questo aggiornamento segue immediatamente la rivelazione che il reboot di Red Sonja è stato ufficialmente classificato "Rated R" per "violenza forte e sanguinosa".

Red Sonja: Matilda Lutz è la "Diavolessa con la spada" in un'immagine ufficiale del film

Quando arriverà nelle sale Red Sonja?

Come detto, il film è finalmente pronto per uscire nei cinema del Regno Unito e in Irlanda, dopo due anni di lunghissima post-produzione e specialmente dopo che Millennium Media ha venduto i diritti a Signature Entertainment.

Il film uscirà quest'anno, ma manca ancora una data di uscita definitiva e, al momento, non è prevista un'uscita negli Stati Uniti né in altri paesi (Italia compresa). Lutz guida un cast corale che comprende Robert Sheehan, Wallis Day, Rhona Mitra e Michael Bisping. Il regista britannico M. J. Bassett (Solomon Kane) ha diretto il progetto.

La speranza è che Red Sonja ottenga buoni risultati nel Regno Unito e in Irlanda e che possa essere accolto positivamente anche dalla critica. Sebbene il film originale sia stato un flop commerciale - fu infatti un tentativo di sfruttare il successo di Conan il barbaro - negli anni successivi è diventato un classico di culto. Questo reboot di Red Sonja, libero dai toni camp anni '80, potrebbe avere tutto il potenziale per riscrivere una nuova pagina cinematografica per il personaggio.