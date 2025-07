Red Sonja: la Diavolessa con la Spada (e il bikini di ferro) di Matilda Lutz nel primo trailer del reboot

Diamo uno sguardo ravvicinato alla Diavolessa con la Spada di Matilda Lutz nel trailer di Red Sonja lanciato da Entertainment Weekly. L'iconica guerriera dai capelli rossi emerge dalle acque per fungere da protagonista della pellicola dalla lavorazione tormentata che ripropone il classico fantasy degli anni '80 Yado, dove a interpretare Red Sonja era Brigitte Nielsen.

Nel trailer Matilda Lutz sfoggia le sue abilità fisiche nei panni di una guerriera pronta a sconfiggere ogni sorta di nemico, dagli umani alle bestie fantastiche, mentre si fa strada tra salti mortali, fendenti, lotta e pugnalate attraverso campi di battaglia intrisi di sangue e arene di gladiatori.

Red Sonja: Matilda Lutz nella prima foto del film

La sinossi

Diffusa la sinossi ufficiale di Red Sonja in cui si legge_ "Catturata. Incatenata. Costretta a lottare per la sopravvivenza. Red Sonja deve farsi strada tra le fosse intrise di sangue dell'impero di un tiranno e radunare un esercito di emarginati per riconquistare la sua libertà e sconfiggere Dragan e la sua spietata sposa, Dark Annisia."

"Assistete all'ascesa di una leggenda", si legge in uno dei cartelli che accompagnano il trailer mentre Sonja getta via una testa mozzata. Più tardi, avverte minacciosamente: "Qualcuno deve prendere posizione. Non ci aspetta altro che la morte. Farò tutto il danno che posso".

Nel promo non poteva mancare un costume iconico come il celebre bikini in maglia di ferro, che Sonja guarda con orrore chiedendo "E questo protegge?" al costruttore d'armi che glielo porge. "Niente", risponde lui impassibile, prima di aggiungere: "La folla lo adorerà".

La nascita di Red Sonja

Un primo piano di Matilda Lutz nei panni di Sonja

Il personaggio di Red Sonja fu creato per la prima volta dallo scrittore Roy Thomas e dal disegnatore Barry Windsor-Smith per la Marvel Comics nel 1973, ispirandosi in parte alla Red Sonya di Rogatino di Robert E. Howard. Nei fumetti, affiancava spesso Conan il Barbaro. Nella versione originale del 1985, Yado, Arnold Schwarzenegger interpretava il suo interesse sentimentale simile a Conan, Yado (Lord Kalidor).

Dopo anni di ritardi e difficoltà nello sviluppo del progetto, il reboot è finalmente entrato in lavorazione grazie al coinvolgimento di MJ Bassett alla regia e alla sceneggiatura di Tasha Huo, mentre l'italiana Matilda Lutz è stata scelta come protagonista dopo varie peripezie di casting.