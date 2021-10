Red Rocket: il trailer del film di Sean Baker su una pornostar in crisi

Dopo il successo di Un sogno chiamato Florida, Sean Baker torna con la sua nuova fatica, l'introspettivo Red Rocket di cui è stato svelato il trailer.

Come anticipa il video lungo circa due minuti, Simon Rex interpreta un ex attore 39enne impiegato nel porno, un uomo che ha fatto carriera "gestendo" le varie donne con cui lavora nell'industria del cinema per adulti, che fa ritorno nella cittadina del Texas da cui proviene e in cui aveva giurato che non avrebbe mai più messo piede. La realtà, però, è diversa dalle aspettative e Mikey è costretto a tornare nella sua città natale di Texas City, in Texas, dove praticamente nessuno lo vuole intorno. Dopo essere sceso dall'autobus che lo ha riportato indietro, l'uomo cerca di rientrare nella vita dell'ex moglie Lexi (Bre Elrod) e della suocera (Brenda Deiss), dando vita a una strana e disfunzionale dinamica familiare. Le poche possibilità che il menage torni a funzionare sono minacciate dalla ricaduta di Mikey nelle vecchie abitudini dopo l'incontro con la giovane Strawberry (Suzanna Son), cassiera in un negozio di ciambelle locale.

Qui trovate la nostra recensione di Red Rocket. Durante la presentazione del film al Festival di Cannes, Sean Baker ha dichiarato:

"So che stiamo affrontando argomenti difficili qui, e so che ci sono temi e immagini che si innescano in questo film, lo capisco. Ma ancora una volta, fa parte della discussione... vedremo solo come il pubblico accoglierà il mio lavoro. Capisco che creerà divisioni, e capisco che qualcuno lo odierà, ma fa parte del gioco."

Red Rocket vede protagonista Simon Rex, già star della serie comica degli Scary Movie, nel ruolo di Mikey Saber. Nel cast anche Bree Elrod, Suzanna Son, Brenda Deiss, Judy Hill, Marlon Lambert, Brittany Rodriguez, Ethan Darbone, Shih-Ching Tsou, Parker Bigham, Brandy Kirl e Dustin "Hitman" Hart.