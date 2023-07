Red One: Dwayne Johnson riceverà la paga più alta della storia mai data a un attore per l'action Prime Video

Dwayne "The Rock" Johnson continua a essere l'attore più pagato di Hollywood: per il suo prossimo film, l'action natalizio Red One, riceverà un cachet ultra milionario.

Nonostante il flop di Black Adam al box-office e la cancellazione della serie Young Rock, Dwayne "The Rock" Johnson continua a essere l'attore più pagato di Hollywood. A quanto pare per il prossimo film natalizio, Red One, l'ex campione WWE ha ricevuto la paga più alta mai data a un attore per un singolo ruolo ruolo, anche più di Robert Downey Jr. e Leonardo Di Caprio.

Stiamo parlando di ben 50 milioni di dollari, come riportato nella newsletter del giornalista di Puck Matthew Belloni. Dwayne Johnson ha quindi superato Robert Downey Jr., pagato 40 milioni di dollari per Captain America: Civil War, Johnny Depp che ha ricevuto 35 milioni per Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare e Leonardo Di Caprio, pagato 30 milioni per Don't Look Up.

Red One è un action natalizio realizzato da Amazon Prime Video che vedrà Dwayne Johnson protagonista assieme a Chris Evans. Nel cast anche J.K. Simmons nei panni di.....Babbo Natale! Il film arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming durante la prossima stagione natalizia.

Dwayne Johnson e il ritorno shock in Fast & Furious

Dopo le litigate con Vin Diesel che hanno fatto il giro del web i due hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra per il bene del franchise. Dwayne Johnson è tornato a sorpresa nel cameo shock della scena post-credits di Fast X, anticipando anche un sequel di Hobbs & Shaw, film stand alone uscito nel 2019.