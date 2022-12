Rebel Moon: Zack Snyder condivide una nuova foto dopo aver perso una scommessa

Zack Snyder ha condiviso una nuova foto dell'atteso film sci-fi Rebel Moon dopo aver accettato una sfida online lanciata da un suo fan. L'account Amateur Watcher ha scritto al regista chiedendo se sarebbe stato disposto a rivelare un nuovo scatto del film se avesse ottenuto almeno 500 retweet a un post sul film. Snyder ha deciso di stare al gioco, ovviamente vinto dal fan.

La nuova foto scattata sul set di Rebel Moon condivisa da Zack Snyder sulla sua pagina mostra un momento delle riprese di una scena che richiede l'uso dello schermo verde su un set che sembra ricreare l'interno di un palazzo.

Dall'immagine non è però possibile capire quali attori sono impegnati in quel momento sul set, anche se i fan stanno già apprezzando la grande cura con cui sono state costruite le scenografie.

Rebel Moon: una foto dal set

L'opera sci-fi è stata ideata per far parte della saga di Star Wars. Il filmmaker ha poi proseguito con lo sviluppo del progetto in modo indipendente, pensando alla creazione di un franchise.

Il lungometraggio Rebel Moon è ambientato in una colonia pacifica ai confini della galassia che si ritrova minacciata dall'esercito del tirannico Reggente Balisarius. Una giovane dal passato misterioso viene inviata alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per ottenere aiuto contro il tiranno.

Zack Snyder sarà impegnato alla regia del progetto ed è inoltre co-autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad.

Il cast stellare è già composto da un gruppo composto da Sofia Boutella, Rupert Friend che potrebbe essere il villain della storia, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Stuart Martin, Doona Bae, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Cary Elwes, Michiel Huisman, Alfonso Herrera e Corey Stoll.