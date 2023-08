Rebel Moon: un teaser della saga sci-fi di Zack Snyder anticipa delle scene d'azione

Nella giornata di domani arriverà il primo trailer di Rebel Moon e, nell'attesa, un breve teaser anticipa qualche immagine dell'opera sci-fi ideata e diretta da Zack Snyder.

Nel video si vede la protagonista Sofia Boutella mentre sembra impegnata a dare l'allarme e tre navicelle spaziali arrivano a grande velocità. Una voce maschile chiede poi: 'Cosa credi vogliano?'. La risposta è chiara: 'Tutto'.

L'attesa per il debutto

Il primo capitolo della saga di Rebel Moon dovrebbe arrivare in streaming il 22 dicembre.

Con la presentazione del trailer i fan del regista Zack Snyder, che ha recentemente collaborato con Netflix in occasione di Army of the Dead, si attendono inoltre che venga confermata la data ufficiale per il debutto dell'ambizioso progetto, che non dovrebbe subire nessuna conseguenza legata allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso.

Rebel Moon, il nuovo film Netflix di Zack Snyder sarà "L'uomo d'acciaio sotto steroidi"

La trama del film

Secondo la sinossi ufficiale di Rebel Moon, il film racconta la storia di "una pacifica colonia situata ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una giovane donna dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare una squadra composta da guerrieri e combattenti dai pianeti confinanti per aiutarli nell'atto di resistenza".

Nel cast del film troviamo Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Doona Bae, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Michiel Huisman, Corey Stoll, Ray Fisher, Cary Elwes, Stuart Martin, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Rhian Rees e Alfonso Herrera.