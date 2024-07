Rebel Moon: tantissime scene vietate ai minori nel trailer della Director's Cut di Zack Snyder

La prossima fase di Rebel Moon di Zack Snyder è iniziata. Come promesso ieri, Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood e Rebel Moon - Chapter Two: Curse of Forgiveness, ovvero le director's cut vietate ai minori della saga sci-fi in due parti di Snyder.

Con una durata complessiva di sei ore e mezza - l'edizione estesa della prima parte ha una durata di ben 3 ore e 21 minuti, mentre quella della seconda parte arriva a 2 ore e 50 minuti - il debutto in streaming sulla piattaforma è previsto per il prossimo 2 agosto.

Queste due director's cut di Snyder sono state classificate con il visto censura Rated-R per la loro "brutale violenza sanguinosa e gore, contenuti sessuali, nudità grafica e linguaggio" (riferito al Capitolo 1) e "forte violenza sanguinosa e gore per tutta la sua durata, forte sessualità, nudità e un po' di linguaggio violento" (per il Capitolo 2), secondo la classificazione ufficiale della Motion Picture Association.

Gli Snyder Cuts "approfondiscono ulteriormente la mitologia e la follia" di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, con estensioni "ferocemente più sexy e sanguinose", secondo quanto scritto da Netflix nel proprio comunicato stampa.

"Abbiamo fatto due film uno dietro l'altro perché era troppo epico per lasciarlo in un solo film", ha commentato il regista a proposito della sua epopea fantascientifica. "Oh, e abbiamo anche fatto una versione estesa per la quale gireremo diverse scene extra. Cose che la gente di solito non fa".

Nella sinossi ufficiale si legge: "Nella director's cut di Snyder, un pacifico insediamento su una luna ai confini dell'universo si trova minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius e Kora, un misterioso straniero che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati che si uniscano a lei in una battaglia impossibile contro il Mondo Sotterraneo, Kora mette insieme un piccolo gruppo di guerrieri - outsider, insorti, contadini e orfani di guerra che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, si forma un nuovo esercito di eroi."