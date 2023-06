Rebel Moon: svelato il ruolo di Ray Fisher nel nuovo film Netflix di Zack Snyder

Pochi giorni fa abbiamo visto le prime immagini di Rebel Moon, la nuova space opera di Zack Snyder che, tra gli altri, vedrà nel cast anche Ray Fisher, già diretto dal regista in Justice League. Ora è stato svelato il suo ruolo nel film.

In Rebel Moon, quando una pacifica colonia ai confini della galassia si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, questa invia una giovane donna dal passato misterioso di nome Kora a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

"In origine, la sceneggiatura era un unico film, ma in formato "Zack"", ha spiegato la produttrice Deborah Snyder. "Erano 172 pagine. Ma poi [Scott Stuber, presidente di Netflix] ha detto: 'Sul servizio, per qualche motivo, i film che durano meno di due ore vanno meglio', anche se si può guardare una serie di otto episodi".

"Quindi Zack ha ribattuto: 'Se mi chiedete di far durare il film meno di due ore, si perderà il senso. Non vi importerà nulla di queste persone. È una storia basata sui personaggi, su come le persone possono cambiare, sulla redenzione e su cosa sei disposto a rischiare per combattere...'. Così mi ha detto: 'E se ti dessi due film?'".

I personaggi saranno chiaramente una parte vitale di Rebel Moon e Snyder ha messo insieme un cast impressionante che include la star di Justice League, Ray Fisher.

L'ex-interprete di Cyborg sarà affiancato da Cleopatra Coleman nei panni di Darrian e Devra, una squadra di fratelli e sorelle nota come Bloodaxes. Si tratta di "insorti galattici che hanno fatto arrabbiare il Mondo Madre con una serie di attacchi a ripetizione contro l'Imperium, senza essere particolarmente efficaci nel fermare il suo regno di abusi e terrore".

Joss Whedon, Ray Fisher lo accusa: "Sul set di Justice League era volgare e poco professionale"

"Combattono e si nascondono. Non hanno le risorse per fare una battaglia in campo aperto. Si limitano a far saltare le linee di rifornimento e a far saltare i binari dei treni. Questo è il genere di cose di cui si occupano", ha concluso Snyder.

La prima parte di Rebel Moon arriverà su Netflix il 22 dicembre 2023, mentre la seconda arriverà nel 2024.