Rebel Moon, lo sceneggiatore spiega perché l'aspetto di un personaggio è diverso alla fine del film

Lo sceneggiatore di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco, Kurt Johnstad, ha spiegato uno dei misteri di questa prima parte del kolossal fantascientifico diretto da Zack Snyder, ovvero il cambio di look del personaggio di Jimmy.

Nel film, Anthony Hopkins dà voce a un robot di nome Jimmy. Se all'inizio del film Jimmy fa parte del nefasto impero militare noto come Motherworld, nel corso del film cambia gradualmente idea e si schiera con i ribelli. Verso la fine di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, Jimmy riappare indossando una corona di corna sulla sua testa meccanica.

Parlando con Variety, Johnstad ha spiegato che l'imminente extended cut del film contiene più scene con Jimmy che spiegano da dove proviene quella corona.

"Jimmy ha una storia molto più estesa nell'extended cut e certamente anche nel secondo film", ha anticipato. "È un po' come se Jimmy passasse da questo robot senziente a diventare davvero un po' più umano, e quindi un po' più selvaggio. Quando tutti vengono chiamati a raccolta e la squadra viene costruita, lui se ne va in giro per i boschi come una creatura selvaggia e caccia, si siede vicino al ruscello e pesca, quindi è da lì che viene la corona di corna".

