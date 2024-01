Rebel Moon: per la parte due Zack Snyder si è ispirato a un celebre film di Christopher Nolan, ecco quale

La star di Rebel Moon, Ed Skrein, rivela che il regista Zack Snyder voleva che Rebel Moon: Parte Due - La sfregiatrice sembrasse un film di Christopher Nolan acclamato dalla critica. Dopo l'uscita di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco che ha debuttato con successo su Netflix il 22 dicembre scorso, la seconda parte del film di fantascienza è attesa il 19 aprile 2024.

Parlando con GamesRadar+, Skrein, che interpreta l'ammiraglio Atticus Noble, ha rivelato che l'imminente Rebel Moon: Parte Due - La sfregiatrice è stato ispirato da Dunkirk di Christopher Nolan. L'attore ha continuato paragonando il seguito di Rebel Moon a Il signore degli anelli - Il ritorno del re, citando quanto il film sarà ricco di azione.

Ecco cosa ha detto Skrein: "Ricordo che Zack disse che per il secondo film voleva ricreare un'atmosfera alla Dunkirk in cui è come se ci fosse uno spazio vuoto all'inizio e poi la storia parte e si scatena davvero bene. Come Il signore degli anelli - Il ritorno del re in cui lo spettatore pensa: 'Okay, ho capito dove il film sta andando a parare ora posso rilassarmi, mangiare i miei popcorn e vedere che succede'".

Christopher Nolan: "Oggi non c'è un film di fantascienza con supereroi in cui non vedo l'influenza di Snyder"

Rebel Moon

Rebel Moon è la nuova saga fantascientifica concepita da Zack Snyder di cui il primo capitolo è diviso in due parti: Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, già disponibile su Netflix (qui potete leggere la nostra recensione) e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice che uscirà in streaming il 19 aprile 2024. Entrambe le parti riceveranno delle director's cut vietate ai minori. La prima parte ha ricevuto un accoglienza controversa dividendo la critica.

Il film è incentrato su Kora (Sofia Boutella), che cerca di riscattare il suo passato di membro dell'Imperium, l'esercito del crudele e corrotto governo del Mondo Madre. Per difendere la luna di Veldt dalle forze dell'Imperium guidate dal tirannico reggente Balisarius (Fra Free) e dal suo fidato esecutore, l'ammiraglio Atticus Noble (Ed Skrein), Kora cerca tra le stelle guerrieri disposti a opporsi al brutale regime.