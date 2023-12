Christopher Nolan: 'Oggi non c'è un film di fantascienza con supereroi in cui non vedo l'influenza di Snyder'

Il noto regista Christopher Nolan è tornato a tessere le lodi del collega Zack Snyder dopo aver elogiato il suo Watchmen definendolo "in anticipo rispetto ai tempi". In particolare, il regista di Oppenheimer ha parlato dell'incredibile influenza che Snyder avrebbe sugli attuali film sci-fi supereroistici.

"Non c'è film di fantascienza sui supereroi in uscita di questi tempi in cui non vedo una certa influenza di Zack. Quando guardi un film di Zack Snyder, vedi e senti il suo amore per il potenziale del cinema. Il suo potenziale è quello di essere fantastico, di essere esaltato nella sua realtà, ma anche quello di commuoverti ed emozionarti" ha detto Nolan al The Atlantic.

Rebel Moon

Nolan è stato anche piuttosto elogiativo nei confronti del nuovo kolossal sci-fi diretto da Snyder, Rebel Moon. Il primo capitolo della saga è diviso in due parti: Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, già disponibile su Netflix (qui potete leggere la nostra recensione) e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice che uscirà in streaming il 19 aprile 2024. Entrambe le parti riceveranno delle delle director's cut vietate ai minori. La prima parte ha ricevuto un accoglienza controversa dividendo la critica.