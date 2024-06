Twilight Of The Gods: ecco il primo violento e sanguinoso teaser della serie animata di Zack Snyder

Sono stati diffusi teaser e data di uscita della prossima serie animata di Zack Snyder, Twilight Of The Gods.

Twilight of the Gods ha ricevuto una data di uscita ufficiale e un nuovo teaser. La serie animata, ispirata alla mitologia norrena e con divinità come Thor, Odino e Loki, è l'ultima collaborazione tra Netflix e il regista Zack Snyder (Army of the Dead, Rebel Moon), che ha co-creato lo show con Jay Oliva ed Eric Carrasco.

Il cast vocale del prossimo Twilight of the Gods comprende Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Rahul Kohli, Paterson Joseph, Jamie Clayton, Pilou Asbæk, Birgitte Hjort Sørensen, Kristofer Hivju, Thea Sofie Loch Næss, John Noble e Peter Stormare. Netflix ha ora svelato un nuovo teaser per Twilight of the Gods che annuncia la data di uscita ufficiale della serie.

Il teaser inizia con circa 20 secondi di filmati che mostrano la portata epica dello show, così come la violenza sanguinosa che gli conferisce un'atmosfera più tagliente rispetto alla media degli show animati. Alla fine, la clip rivela che la serie debutterà su Netflix il 19 settembre.

Twilight Of The Gods è troppo vicino a Rebel Moon?

Twilight of the Gods è stato anticipato da tempo, da quando è stato originariamente annunciato per il 2020, quindi è logico che la sua anteprima non venga ulteriormente ritardata. Tuttavia, lo show di Zack Snyder potrebbe risentire del fatto di uscire così presto dopo i primi due film di Rebel Moon del regista, che non sono stati accolti bene.

Zack's Snyder's animated series Twilight of the Gods premieres this fall #NextOnNetflix pic.twitter.com/c57CQ1Qznl — Netflix (@netflix) June 6, 2024

Il primo capitolo, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, è uscito il 22 dicembre 2023, mentre la seconda parte, La Sfregiatrice, è uscita il 19 aprile 2024. Le versioni estese di entrambi i film saranno proiettate in anteprima il 2 agosto. Entrambi i titoli però hanno ricevuto un pessimo punteggio su Rotten Tomatoes, rispettivamente nel 21 e del 15%. Questo non significa che il progetto di Snyder su Netflix sia destinato a fallire, dato che il suo Army of the Dead del 2021 ha ottenuto il 67% dalla critica e il 75% dal pubblico, oltre a diventare l'ottavo film originale più visto sulla piattaforma al momento della sua uscita.

Tuttavia, la benevolenza nei confronti di Snyder potrebbe ancora scarseggiare a poco più di un mese dall'uscita delle director's cuts di Rebel Moon. C'è un fattore che potrebbe giocare a favore di Twilight of the Gods e contribuire a proteggerlo dalla sovrasaturazione di Zack Snyder. Al momento in cui scriviamo, non ci sono altre importanti uscite animate o d'azione di Netflix previste per settembre 2024, a parte le offerte più comiche. Questo potrebbe aiutare lo show mitologico a distinguersi sulla piattaforma di streaming durante quel mese.