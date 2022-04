Rebel Moon: Michiel Huisman tra i nuovi arrivi nel cast

Nel cast del film Rebel Moon ci saranno anche Michiel Huisman, Cary Elwes e Corey Stoll.

Il progetto sarà diretto da Zack Snyder, reduce dall'approvazione degli spettatori agli Oscar 2022, dove è riuscito a ottenere il primato dell'opera preferita dai fan.

La produzione del film Netflix intitolato Rebel Moon ha annunciato l'arrivo nel cast di quattro attori: Cary Elwes (Saw), Michiel Huisman (Hill House), Alfonso Herrera (Sense8) e Corey Stoll (Billions).

Il cast stellare è già composto da un gruppo composto da Sofia Boutella, Rupert Friend che potrebbe essere il villain della storia, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Stuart Martin, Doona Bae, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang.

Il lungometraggio Rebel Moon è ambientato in una colonia pacifica ai confini della galassia che si ritrova minacciata dall'esercito del tirannico Reggente Balisarius. Una giovane dal passato misterioso viene inviata alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per ottenere aiuto contro il tiranno.

L'opera proporrà agli spettatori una gigantesca avventura che è stata ideata come primo tassello di una saga composta da vari progett

Zack Snyder sarà impegnato alla regia del progetto ed è inoltre co-autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad.