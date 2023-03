Rebel Moon: il film sci-fi di Zack Snyder avrà il suo gioco di ruolo e sarà spettacolare

Zack Snyder ha anticipato ai fan l'arrivo di un grande gioco di ruolo ispirato al suo prossimo film sci-fi realizzato in esclusiva per Netflix, Rebel Moon.

Rebel Moon, nuovo film di Zack Snyder che si prefigge lo scopo di essere una grande epopea sci-fi ispirata a I Sette Samurai, cult di Akira Kurosawa, diventerà un gioco di ruolo. Ad anticipare lo scoop è stato proprio il regista ai microfoni del podcast The Nerd Queens.

"L'unica cosa con cui mi sto davvero divertendo è, e non so nemmeno se dovrei parlarne, questo gioco di ruolo che stanno facendo e che è letteralmente folle, così coinvolgente, intenso e così grande. Me lo hanno proposto perché volevo da sempre realizzare un gioco di ruolo, così hanno iniziato a propormi le loro idee. E io ho subito risposto in maniera affermativa".

Rebel Moon vanta un cast ricco di star come Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Cary Elwes, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Fra Fee, Rhian Rees Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Corey Stoll, Doona Bae e Alfonso Herrera.

Secondo la sinossi ufficiale, la storia segue le vicende di "una pacifica colonia che abita ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una giovane donna dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare guerrieri e combattenti dai pianeti vicini per aiutarli nell'atto di resistenza". Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita.