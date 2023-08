Rebel Moon: figlia del fuoco, il primo trailer del film sci-fi di Zack Snyder

Netflix ha condiviso il trailer di Rebel Moon: figlia del fuoco, la prima parte dell'ambiziosa opera sci-fi diretta da Zack Snyder in arrivo in streaming il 22 dicembre.

Nel video si parla della principessa Issa, bambina che avrebbe dovuto fermare la guerra e dare il via a un'epoca all'insegna di pace e compassione.

Il trailer dà quindi spazio a sequenze d'azione, scene di guerra, creature terrificanti e sovrani assettati di potere mentre è in corso una lotta per ottenere libertà e giustizia. Nel filmato non mancano nemmeno spettacolari paesaggi e molte citazioni cinematografiche prima di chiedere chi è disposto a morire per ciò in cui crediamo.

Un'opera in due parti

Rebel Moon, dopo la prima parte, tornerà sugli schermi il 19 aprile 2024 con la seconda, intitolata La sfregiatrice.

Zack Snyder ha ideato il progetto epico tra scienza e fantasy, la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro.

La sinossi anticipa:

Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Gli interpreti

Nel cast Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'.

Insieme a loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller.