Rebel Moon: cosa abbiamo capito dello sci-fi di Zack Snyder dal promo Netflix

Nella giornata di ieri, Netflix tra le sue novità di questo 2023 ha presentato anche Rebel Moon, il nuovo film diretto da Zack Snyder che arriverà in streaming a dicembre.

Rebel Moon è un nuovo franchise fantascientifico basato su un'idea che Snyder aveva avuto originariamente per un film di Star Wars in stile I sette samurai che la Lucasfilm non ha voluto realizzare. Il regista ha rielaborato il concept per creare un nuovo mondo e ha ingaggiato Sofia Boutella per interpretare la protagonista, una giovane donna che guida una ribellione contro una forza intergalattica oppressiva.

In effetti, proprio la sinossi ufficiale del film ricorda le avventure ambientate nella galassia lontana lontana. La storia prende il via quando una colonia pacifica posta ai margini della galassia si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, questa invierà una giovane donna con un passato misterioso alla ricerca di guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione e a schierarsi dalla loro parte.

Le prime immagini di Rebel Moon offrono un nuovo sguardo ai membri del cast, la già citata Sofia Boutella, Charlie Hunnam e Djimon Hounsou, ma evidenziano anche il livello di azione del film sotto la direzione di Snyder.

Il resto del cast comprende anche Anthony Hopkins, Corey Stoll, Ray Fisher, Jena Malone, Cary Elwes e altri ancora. Anthony Hopkins darà la voce a un robot che proteggeva l'ex Re. Zack Snyder ha iniziato le riprese del film nell'aprile del 2022 e ha concluso la produzione a dicembre dello stesso anno. Il motivo delle lunghe riprese non è legato a problemi durante la produzione, ma alla volontà di Netflix e Snyder di realizzare un franchise dal progetto.

Rebel Moon, il nuovo film Netflix di Zack Snyder sarà "L'uomo d'acciaio sotto steroidi"

Netflix ha confermato ufficialmente che la data di uscita di Rebel Moon è fissata al 22 dicembre 2023.