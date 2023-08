Rebel Moon: impazza la nuova campagna social per avere il film Netflix sul grande schermo

La saga di Rebel Moon ideata da Zack Snyder debutterà in streaming su Netflix il 22 dicembre con la Parte 1: figlia del fuoco e sui social è iniziata la campagna che cerca di portare sul grande schermo il film sci-fi.

I fan del regista, che hanno contribuito in maniera significativa in passato a far ottenere la distribuzione della sua versione di Justice League, hanno infatti lanciato l'hashtag #RebelMoonInTheatres, entrato in breve tempo tra gli argomenti trend a livello mondiale.

La richiesta sui social

Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco non è destinato al grande schermo, ma il primo trailer dell'ambiziosa opera sci-fi di Zack Snyder ha scatenato le richieste di dare una distribuzione tradizionale al progetto.

Tra i tweet c'è chi sostiene che le creature fantastiche, i combattimenti, le navi spaziali e i paesaggi meriterebbero la visione in sala.

Un altro fan ha poi ribadito che sarebbe disposto a compiere un viaggio pur di ottenere la possibilità di vedere il film al cinema e più di una persona ha ammesso che le caratteristiche della storia sono perfette per una visione immersiva.

Attualmente la campagna ha molti sostenitori online, ma Netflix - e nemmeno Snyder - hanno commentato le richieste.

Rebel Moon, il nuovo film Netflix di Zack Snyder sarà "L'uomo d'acciaio sotto steroidi"

I dettagli del film

La sinossi del lungometraggio anticipa: Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Tra gli interpreti ci sono Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'.

Insieme a loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller.