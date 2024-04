Rebel Moon 3, Zack Snyder: 'Mostrate il vostro gradimento a Netflix perché si realizzi'

A pochi giorni dall'uscita di Rebel Moon - Parte 2: la sfregiatrice, Zack Snyder nel corso di una recente intervista non ha escluso la possibilità di realizzare una "Parte 3" della sua immensa space opera, chiedendo aiuto agli abbonati di Netflix.

Parlando con Collider, Snyder ha accennato alla possibilità di realizzare un terzo film di Rebel Moon, che espanderebbe ulteriormente il franchise. Il regista ha suggerito con umorismo che per ottenere il via libera per il terzo film potrebbe bastare che il pubblico clicchi sul "sistema di valutazione" di Netflix (l'algoritmo che utilizza i pollici in su) per convincere il servizio di streaming a realizzarla. "Probabilmente, in generale, basterebbe un doppio pollice in su", ha detto.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Sofia Boutella in una scena del film

Nel frattempo, Snyder ha presentato le director's cut dei primi due film prima dell'uscita de La sfregiatrice, insistendo sul fatto che l'uscita è prevista per l'estate. Tuttavia, sta aspettando la conferma del rating prima di ottenere il via libera alla loro pubblicazione.

"Sì, penso alla fine dell'estate. Penso che ad agosto dovrebbero uscire", ha confermato. "Sto solo combattendo una battaglia con la MPAA per cercare di ottenere il rating R". Snyder ha dichiarato che i tagli alla regia sono stati la sua parte preferita dell'accordo per Rebel Moon con Netflix, in quanto gli offrono una maggiore libertà creativa rispetto alle versioni standard per il cinema/streaming.

Rebel Moon si espande?

Se dovesse essere realizzato un terzo film su Rebel Moon, alimenterebbe i piani di Snyder di rendere questa space opera un franchise a tutti gli effetti, che includerà anche un fumetto, un cortometraggio animato e un videogioco. In precedenza Snyder aveva accennato alla possibilità di realizzare più di due film e, secondo quanto riferito, era già in sviluppo la sceneggiatura del terzo film. Al momento, però, La sfregiatrice è l'unico sequel confermato da Netflix.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice uscirà in streaming su Netflix il 19 aprile prossimo. Se desiderate vedere una Parte 3, quindi, non vi rimane che precipitarvi a vederlo non appena sarà disponibile.