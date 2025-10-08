Realme ha creato lo smartphone di Game of Thrones, il primo al mondo che cambia colore con il "fuoco di drago"

A Belfast, Realme ha ufficialmente presentato oggi la realme Game of Thrones Limited Edition, la prima edizione limitata di uno smartphone personalizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, ispirata alla serie HBO Game of Thrones.

Il lancio segna un'inedita collaborazione cross-over, che introduce per la prima volta la tecnologia Color-changing Design of Dragonfire, capace di cambiare colore al calore. Il device offre un'esperienza immersiva grazie a un design iconico ispirato al mondo di Westeros e a un'esclusiva confezione regalo in edizione limitata.

Con il tema "Own Your Real Power", l'evento di lancio si è svolto presso l'official Game of Thrones Studio Tour, all'interno dei Linen Mill Studios in Irlanda del Nord, set originale delle riprese della serie.

Nuovo smartphone di Game of Thrones

Una cornice unica per la presentazione di realme

Lo smartphone ha quindi fatto il suo debutto in un contesto d'eccezione: un'attrazione di livello mondiale che dà vita all'universo di Game of Thrones attraverso set immersivi, costumi iconici, oggetti di scena e narrazione dietro le quinte - offrendo uno scenario unico per la presentazione.

Gli ospiti hanno potuto scoprire le avanzate capacità fotografiche del device, inclusa l'innovativa tecnologia Dragonfire a cambio colore, oltre alle performance elevate e al design d'impatto, in un'esperienza che li ha proiettati direttamente nel mondo di Westeros.

"Siamo felici di aver dato vita a questa collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, che ci ha permesso di fondere l'universo epico di Game of Thrones con l'identità giovane e creativa di realme. Non si tratta di una semplice partnership, ma di un progetto che riflette la nostra voglia di sperimentare e innovare, sia nei materiali che nel design, offrendo esperienze uniche pensate per le nuove generazioni", ha commentato Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme. "Con questo lancio vogliamo incoraggiare le persone a esprimere sé stesse senza paura e far vivere davvero il concetto di Own Your Real Power".

Il trono di spade: Liam Cunningham, Kit Harington nel penultimo episodio della serie

Design epico, artigianalità iconica

La realme Game of Thrones Limited Edition coniuga nel suo design un senso di grandiosità epica e spirito innovativo. Il pannello posteriore presenta un sorprendente Epic ID Design nero e oro, realizzato in pregiata pelle nera decorata con motivi ispirati agli stemmi delle grandi casate, con al centro un Sigillo del Potere della Casa Targaryen inciso in 3D. Il modulo della fotocamera incorpora motivi medievaleggianti, mentre le grinfie dorate tridimensionali del drago conferiscono ulteriore eleganza a un profilo ultra-sottile di soli 7,84 mm, per uno stile lussuoso e regale.

Ispirandosi alla rinascita di Daenerys Targaryen tra le fiamme, realme presenta la rivoluzionaria tecnologia Dragonfire Color-Changing: la prima al mondo in grado di trasformare il colore della scocca da nero a rosso a contatto con acqua a 44°C, un effetto sorprendente che rappresenta il risveglio del potere interiore che ognuno porta dentro di sé.

A completare tutti questi elementi di design iconici è la confezione in edizione limitata. Con un design esterno della Mappa di Westeros, ispirata al baule in legno dell'uovo di drago di Daenerys, include un supporto per telefono Iron Throne, misteriose lettere in pergamena vuota, la spilla della Mano del Re e un set di accessori personalizzati con cartoline e adesivi, immergendo gli utenti nel mondo di Game of Thrones dal momento in cui si apre la scatola.

Il dispositivo presenta anche temi personalizzati dell'interfaccia utente, "Ice" e "Fire", che offrono un'esperienza visiva cinematografica e immersiva. Alimentato dal processore Snapdragon® 7 Gen 4, da una batteria da 7000 mAh e dalla ricarica rapida Ultra Charge da 80W, lo smartphone garantisce alte prestazioni e un'autonomia prolungata, offrendo un'esperienza fluida che stimola creatività e immaginazione.