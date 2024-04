Real Steel, il sequel diventerà una serie tv?

Il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, nel 2011 girò Real Steel, ispirato al racconto Acciaio di Richard Matheson. Da anni si vocifera della possibilità di realizzare un sequel, chiamato a gran voce dai fan e ora il regista ha parlato della direzione che ha intrapreso il progetto: diventerà una serie tv per Disney+ e il team di sceneggiatori è già stato scelto.

Hugh Jackman ed Evangeline Lily in Real Steel

La serie, in realtà, era già stata annunciata all'inizio del 2022, salvo poi rimanere nell'oblio e non venir più menzionata. Al CinemaCon di Las Vegas, a Shawn Levy è stato chiesto se fosse stata scelta una squadra di autori e il regista ha confermato:"Oddio, devo mentire? La risposta è sì". Un anno e mezzo fa, Levy aveva trattato con delicatezza l'argomento, confermando che preferirebbe non fare nessuno show se l'alternativa è farne uno sbagliato.

Dal cinema alla tv

Shawn Levy aveva dato il suo assenso anche al passaggio al piccolo schermo:"Penso che potrebbe funzionare in entrambi i modi perché la verità è che un film di combattimenti tra robot ma in realtà era focalizzato sui personaggi".

Il film del 2011, Real Steel vede come protagonista Hugh Jackman nei panni di Charlie Kenton, un ex pugile il cui sport è ora praticato da avversari robot, il che lo porta a costruire e allenare il proprio robot insieme al figlio Max (Dakota Goyo). Nel cast del film ci sono volti noti del Marvel Cinematic Universe come Evangeline Lilly e Anthony Mackie, insieme a Olga Fonda, Kari Yune, Kevin Durand, Hope Davis, James Rebhorn e Gregory Sims. Nonostante le recensioni contrastanti, il film ha ottenuto un buon successo al box-office con 300 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget da 110 milioni.

In trent'anni di carriera, Shawn Levy ha diretto parecchi lungometraggi noti, tra cui produzioni low coast come Big Fat Liar e Una scatenata dozzina, e opere maggiormente commerciali come la trilogia de Una notte al museo, Free Guy, The Adam Project e la serie tv Netflix Stranger Things. Levy sarà il regista del prossimo film del franchise Star Wars.