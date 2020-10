Real Steel: il sequel possibile grazie al successo del film su Netflix?

Real Steel: Hugh Jackman insieme a Dakota Goyo e al suo robot pugile in una sequenza del film

La recente popolarità di Real Steel nel catalogo di Netflix potrebbe portare alla realizzazione di un sequel, a dieci anni dall'uscita. Qualche settimana fa il film di Shawn Levy, uscito nel 2011 e basato su un racconto del celebre autore di fantascienza Richard Matheson, è stato inserito nel catalogo statunitense della nota piattaforma di streaming, piazzandosi al terzo posto nell'ormai consolidata Top 10 settimanale. Un risultato impressionante per un lungometraggio di quasi dieci anni fa che non fu un successo eclatante ai tempi (costato 110 milioni di dollari, incassò appena al di sotto di 300 milioni nel mondo).

Hugh Jackman nei panni di Charlie Kenton nel film Real Steel

Nel corso di un'intervista con Cinema Blend il regista ha ammesso di aver mandato delle email a chi di dovere circa la possibilità di un secondo capitolo. A domanda diretta se il destinatario di tali mail fosse il protagonista Hugh Jackman o lo studio, Levy ha risposto "Forse entrambi. Ed è tutto quello che dirò al riguardo."

Dopo l'uscita di Real Steel il regista Shawn Levy ha diretto altri tre lungometraggi per il cinema (e un altro, Free Guy - Eroe per gioco, arriverà prossimamente nelle sale) e ha ricevuto una nomination all'Oscar come produttore di Arrival. Dal 2016 è anche tra i produttori esecutivi della popolare serie Netflix Stranger Things, di cui ha anche diretto sei episodi (e in uno di questi appare brevemente come attore, interpretando un funzionario che lavora all'obitorio).

Il protagonista Hugh Jackman ha invece interpretato per altre tre volte il personaggio di Wolverine nel franchise degli X-Men, congedandosi definitivamente dal ruolo nel 2017 con Logan - The Wolverine, e l'anno prossimo lo vedremo in Reminiscence, film di fantascienza che segna l'esordio alla regia di Lisa Joy, co-creatrice della serie Westworld. Recentemente è apparso in una versione artigianale de La storia fantastica, realizzata da Jason Reitman per il servizio di streaming Quibi, dove ogni scena contiene attori diversi nei vari ruoli principali.