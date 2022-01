Real Steel: il film con Hugh Jackman alla base di una nuova serie tv

Real Steel, il film diretto da Shawn Levy nel 2011, sarà alla base di una nuova serie tv che verrà realizzata per la piattaforma di streaming Disney+.

Il regista sarà coinvolto come produttore esecutivo del progetto di 20th Television in collaborazione con Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Susan Montford e Don Murphy.

La serie di Real Steel non ha ancora degli sceneggiatori coinvolti che avranno il compito di adattare per il piccolo schermo la storia di un ex pugile, nel film interpretato da Hugh Jackman, che affronta il mondo della boxe tra robot.

Nel lungometraggio si raccontava quello che accadeva a un padre a suo figlio che riallacciavano i rapporti grazie a un robot obsoleto che potrebbe essere più di quanto sembra. Il film ha incassato oltre 300 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Nell'estate 2021 Levy aveva parlato della possibilità di girare un sequel del lungometraggio dichiarando, dopo le ottime visualizzazioni ottenute in streaming: "Ultimamente il sequel è stato molto presente nei miei pensieri e nelle mie conversazioni. Forse perché quando Netflix ha iniziato a metterlo in streaming durante il lockdown è stato uno dei titoli in trending e tra i più visti". Il filmmaker aveva quindi aggiunto: "La situazione ha portato me e Hugh Jackman a parlarne perché eravamo sorpresi dall'amore che stava ricevendo Real Steel. In un certo ci siamo reso conti 'Beh, aspetta, lo amiamo molto anche noi'. Lo abbiamo sempre amato molto".