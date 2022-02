Reacher rinnovato per la seconda stagione da Amazon Prime Video

A tre giorni alla pubblicazione su Amazon Prime Video, per Reacher arriva il rinnovo per una seconda stagione.

Jack Reacher tornerà. Amazon Prime Video ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie Reacher, interpretata da Alan Ritchson. Il rapido rinnovo è arrivato tre giorni dopo il lancio della serie ispirata ai romanzi di Lee Child.

Reacher: una foto di scena

Amazon ha rivelato che Reacher si è classificata tra le prime cinque serie più viste di sempre negli Stati Uniti e nel mondo in un periodo di 24 ore, anche se vale la pena notare che tutti gli otto episodi della serie sono stati lanciati contemporaneamente. La società ha aggiunto che erasi sarebbe distinta tra le sue serie originali più apprezzate, con gli abbonati che le hanno assegnato una valutazione media di 4,7 su 5.

Come si legge nella nostra recensione di Reacher, lo show segue Jack Reacher, interpretato da Alan Ritchson, all'arrivo nella piccola cittadina di Margrave, in Georgia, dove si ritrova suo malgrado coinvolto in un omicidio.

La polizia lo arresta immediatamente e un testimone oculare sostiene che Reacher fosse presente sulla scena del crimine. Mentre cerca di dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una cospirazione che richiederà la mente e le capacità fisiche di Reacher.

La prima stagione di Reacher è basata sul primo romanzo della saga creata da Lee Child, Zona pericolosa(Killing Floor), pubblicato nel 1997.

Nel cast della serie troviamo Malcolm Goodwin nel ruolo di Oscar Finlay, Willa Fitzgerald inq uello di Roscoe Conklin, Chris Webster è KJ, Hugh Thompson è Baker, Maria Sten interpreta Frances Neagley, Harvey Guillén è Jasper, Kristin Kreuk è Charlie, Currie Graham è Kliner Sr., Marc Bendavid interpreta Hubble, Willie C. Carpenter è Mosley, Maxwell Jenkins è il giovane Reacher e Bruce McGill è il Sidaco Teale.