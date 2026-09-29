Reacher non si ferma: Prime Video annuncia già la stagione 6 dopo il successo della quarta

Jack Reacher non ha ancora finito di menare le mani. Mentre la quarta stagione di Reacher si è appena conclusa, Prime Video ha deciso di guardare già molto più avanti, ufficializzando il rinnovo della serie per una sesta stagione. È la prima volta che il titolo ottiene due rinnovi nello stesso anno e la rapidità con cui è arrivato il nuovo ordine racconta bene quanto il colosso dello streaming punti ormai sul personaggio interpretato da Alan Ritchson.

Reacher continua a macinare spettatori

La decisione arriva appena dodici giorni dopo il finale della quarta stagione e quattro mesi dopo il via libera alla quinta. Una strategia che permette alla produzione di mantenere una cadenza annuale e di continuare a costruire il franchise tratto dai romanzi di Lee Child senza lasciare troppo spazio tra un capitolo e l'altro.

Reacher: Alan Ritchson in un'immagine

A sostenere il nuovo rinnovo ci sono soprattutto i numeri. Secondo Amazon, la quarta stagione di Reacher ha raggiunto 66 milioni di spettatori nel mondo nei suoi primi 28 giorni su Prime Video, superando la performance della terza stagione e distinguendosi da una recente tendenza al calo degli ascolti delle serie in streaming.

Le stagioni 2, 4 e 3, in quest'ordine, sono inoltre diventate le tre stagioni di ritorno più viste nella storia di Prime Video. La seconda e la quarta stagione figurano anche tra le cinque stagioni più viste di sempre di una serie originale della piattaforma, insieme alle prime stagioni di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Fallout.

Il successo di Reacher non si limita però agli Stati Uniti. Il 58% del pubblico della quarta stagione proviene dai mercati internazionali, con risultati particolarmente significativi nel Regno Unito, in Germania e in Brasile. Anche negli USA la serie continua a mantenere numeri consistenti. La quarta stagione ha infatti registrato per la quinta settimana consecutiva oltre un miliardo di minuti di visione nella classifica settimanale di Nielsen, arrivando a 1,18 miliardi di minuti e conquistando il primo posto in quattro delle cinque settimane considerate.

Da Reacher a un vero franchise

Il nuovo rinnovo arriva mentre la quinta stagione è già in lavorazione. La produzione è iniziata alla fine di luglio a Toronto, prima ancora del debutto della quarta stagione il 12 agosto.

Reacher, una scena della serie Prime Video

La quinta stagione sarà basata su Make Me, ventesimo romanzo della saga letteraria di Lee Child. La sceneggiatura era già in gran parte pronta quando Prime Video aveva annunciato il rinnovo a maggio, consentendo alla serie di procedere rapidamente con la produzione. Non è stato invece ancora rivelato quale romanzo sarà alla base della sesta stagione. Alan Ritchson, che è anche produttore esecutivo della serie, aveva recentemente indicato Die Trying come il suo libro preferito dell'intero franchise, raccontando però che il progetto era stato approvato e poi accantonato dopo un cambiamento politico.

La serie è sviluppata da Nick Santora a partire dai romanzi di Child, con Santora nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo insieme allo stesso Lee Child e a Ritchson.

Il successo della serie ha inoltre permesso a Prime Video di ampliare l'universo televisivo di Jack Reacher. A giugno è arrivato infatti Neagley, spin-off interpretato da Maria Sten e dedicato al personaggio di Frances Neagley, una delle alleate più importanti di Reacher.

Anche in questo caso il futuro del progetto sembra legato ai risultati ottenuti dal franchise principale, con Neagley che guarda a un possibile rinnovo per una seconda stagione.

Amazon MGM Studios ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Lee Child, Nick Santora e il team creativo, definendo Alan Ritchson il volto di Jack Reacher e ribadendo l'entusiasmo dello studio per la prosecuzione della serie con la sesta stagione.

Con la sesta stagione già ufficialmente ordinata e la quinta in produzione, Reacher si prepara dunque a prolungare ancora una volta la storia di Jack Reacher, mentre Prime Video continua a costruire attorno al personaggio un franchise che ormai va ben oltre la singola serie.