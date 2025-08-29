Alan Ritchson conferma di aver parlato con James Gunn, ci sarà Batman nel futuro della star di Reacher?

Alan Ritchson, protagonista della serie Reacher e del film Motor City che verrà presentato a Venezia 2025, è tornato a parlare della possibilità di interpretare Batman.

L'attore è da tempo indicato come possibile interprete di Bruce Wayne e online si è parlato spesso del suo possibile debutto nel DCU.

Il possibile debutto nel DCU

Parlando con Variety dei suoi prossimi impegni, Alan Ritchson ha ora ammesso: "Non è un'indiscrezione il fatto che James Gunn sia un fan. Lo ha detto lui stesso. E io sono un fan di James Gunn? Assolutamente".

La star del piccolo schermo ha quindi proseguito spiegando: "Non voglio sviare le persone. Si sono scambiate alcune parole su Batman. Ma non penso fortemente che Batman sia nel mio futuro".

I fan del protagonista di Reacher possono però sperare in un suo coinvolgimento nei prossimi progetti approvati da James Gunn e Peter Safran, a capo dei DC Studios. Alan ha infatti dichiarato: "Penso che ci sia qualcosa nel mio futuro con DC. E mi piacerebbe che quello rimanesse vero".

Il ruolo dell'attore in Motor City

Ritchson, che non arriverà a Venezia a causa dei suoi impegni sul set della serie prodotta per Prime Video, è uno dei protagonisti di Motor City, il nuovo progetto del regista Potsy Ponciroli ambientato nella città di Detroit negli anni '70. Il personaggio affidato all'attore deve affrontare la perdita della fidanzata (Shailene Woodley) e della sua libertà dopo essere stato incastrato da un poliziotto corrotto (Pablo Schreiber) e un narcotrafficante locale, decidendo quindi di vendicarsi.

Reacher. Alan Ritchson e Sonya Cassidy in una sequenza della terza stagione.

L'attore è inoltre alle prese con le riprese della quarta stagione di Reacher che si ispira al romanzo di Lee Child intitolato I dodici segni. Tra le pagine del libro, che è stato pubblicato nel 2009, si racconta quello che accade quando Jack Reacher interviene, mentre si trova in metropolitana, per impedire ad una presunta attentatrice di farsi saltare in aria. La sua scelta si rivela tuttavia un terribile errore di valutazione. La donna si suicida e nulla fa pensare che avesse intenzioni terroristiche. Reacher si trova sotto accusa da parte delle forze dell'ordine, ma il peggio si concretizza con l'intervento dei federali appena si scopre che la donna lavorava al Pentagono.

Nel cast degli episodi della quarta stagione ci saranno anche Jay Baruchel (FUBAR), la cantante e attrice indonesiana Agnez Mo (Pernikahan), l'artista franco-indonesiana Anggun (Levitating), Kevin Corrigan (Poker Face), Kevin Weisman (Marvel's Runaways), Marc Blucas (My Life with the Walter Boys) e Kathleen Robertson (The Expanse).