Reacher 4: nuove foto dal set svelano delle anticipazioni sulla protagonista femminile

La serie tratta dai romanzi di Lee Child ritornerà prossimamente su Prime Video con la quarta stagione e online sono emersi degli spoiler sulla trama.

Le riprese della stagione 4 di Reacher sono attualmente in corso e alcune foto dal set rivelano delle anticipazioni sul prossimo capitolo della storia del protagonista.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni .

La nuova protagonista di Reacher 4

Le immagini inedite ritraggono Sydelle Noel, attrice che nella quarta stagione di Reacher interpreterà un personaggio chiamato Tamara Green, una detective della omicidi che si ritrova ad avere come partner il detective Docherty della polizia di New York.

Tra le pagine del romanzo I dodici segni (Gone Tomorrow) scritto da Lee Child, alla base della quarta stagione (potete leggere la nostra recensione della terza), la protagonista femminile si chiama Teresa Lee, su cui si basa il personaggio di Tamara.

Sydelle è stata ritratta sul set più volte, venendo immortalata mentre era impegnata a girare alcune scene del prossimo capitolo dello show targato Amazon nelle città di Philadelphia e Toronto.

Green collaborerà con Jack Reacher, ancora una volta interpretato da Alan Ritchson, durante delle indagini e tra i due dovrebbe nascere un legame personale molto profondo, gettando le basi per una storia d'amore.

Cosa racconterà la quarta stagione

Nel romanzo di Child, che è stato pubblicato nel 2009, si racconta quello che accade quando Jack Reacher interviene, mentre si trova in metropolitana, per impedire ad una presunta attentatrice di farsi saltare in aria. La sua scelta si rivela tuttavia un terribile errore di valutazione. La donna si suicida e nulla fa pensare che avesse intenzioni terroristiche. Reacher si trova sotto accusa da parte delle forze dell'ordine, ma il peggio si concretizza con l'intervento dei federali appena si scopre che la donna lavorava al Pentagono.

Nel cast degli episodi della quarta stagione ci saranno anche Jay Baruchel (FUBAR), la cantante e attrice indonesiana Agnez Mo (Pernikahan), l'artista franco-indonesiana Anggun (Levitating), Kevin Corrigan (Poker Face), Kevin Weisman (Marvel's Runaways), Marc Blucas (My Life with the Walter Boys) e Kathleen Robertson (The Expanse).

Lo show prodotto per Prime Video è uno dei titoli più apprezzati dalla piattaforma di streaming e ha portato allo sviluppo di uno spinoff dedicato a Frances Neagley (Maria Sten), che dovrebbe debuttare sugli schermi negli ultimi mesi dell'anno o all'inizio del 2026.