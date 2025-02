Reacher 3: la terza stagione conquista un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

La terza stagione di Reacher ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, con recensioni entusiastiche da parte dei critici.

La serie è tornata su Amazon Prime Video il 20 febbraio 2025, con i primi tre episodi. Il protagonista, Alan Ritchson, è affiancato da un cast di talento composto da Maria Sten, Johnny Berchtold e Anthony Michael Hall.

Sviluppata da Nick Santora e basata sui romanzi di Jack Reacher scritti da Lee Child, la serie ha conquistato la critica con la sua terza stagione, proseguendo sulla scia del successo delle precedenti. La trama ruota attorno a Reacher, un ex ufficiale militare che si avventura in missioni per risolvere crimini in tutto il paese.

Il punteggio di Reacher su Rotten Tomatoes

La terza stagione ha raggiunto il 100% sul Tomatometer di Rotten Tomatoes, con 28 recensioni di critici. Il Popcornmeter, che misura l'apprezzamento del pubblico, si è fermato al 78%, ma si prevede che aumenti con il proseguire della stagione.

Reacher 2: una scena della seconda stagione

Sin dal suo debutto, la critica ha lodato questo nuovo capitolo. Johnny Loftus di Decider ha sottolineato i progressi costanti della serie, osservando che Reacher continua a sorprendere stagione dopo stagione e che l'aggiunta di nuovi elementi accanto a Ritchson contribuisce a mantenere alta l'attenzione.

Justin Burke di Flick Fan Nation ha elogiato il continuo miglioramento della serie, affermando che "non c'è modo di fermare Alan Ritchson". Ha aggiunto che la terza stagione porta l0 show a un livello superiore, con una trama più articolata e una nuova dimensione del personaggio di Reacher.

Infine, Greg McArthur di Screen Rant ha apprezzato l'evoluzione della serie, che ha perfezionato i suoi "colpi di scena, l'umorismo sottile, la suspense palpabile e l'azione mozzafiato, portando minacce ancora più imponenti e atmosfere più cupe."