Reacher: in arrivo lo spinoff con Maria Sten

È ufficiale: Prime Video ha ordinato lo spinoff di Reacher, espandendo così l'universo del dramma di successo. La serie è interpretata da Maria Sten, che riprende il suo personaggio preferito dai fan, Frances Neagley. Jennifer Salke, responsabile di Amazon MGM Studios, ha dato l'annuncio in occasione dell'evento Prime Video Presents: Trailblazers a Londra.

Come Deadline ha rivelato in esclusiva il mese scorso, il progetto senza titolo (alias Neagley) era stato avviato in tempi brevi, ed era vicino ad ottenere il via libera.

La serie è stata creata per la televisione dal produttore esecutivo e showrunner di Reacher Nick Santora, che l'ha sviluppata basandosi sui libri di Lee Child, e da Nicholas Wootton, con il quale ha precedentemente lavorato a Prison Break. Il duo sarà produttore esecutivo e co-showrunner dello spinoff, prodotto da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios.



Cosa aspettarsi dallo spinoff

La Frances Neagley di Sten, è un'investigatrice privata di Chicago ed ex collega militare di Jack Reacher (Alan Ritchson) dell'Unità Speciale di Investigazione del 110º Battaglione di Polizia Militare. Quando viene a sapere che un suo caro amico del passato è stato ucciso in un incidente sospetto, si mette in testa di fare giustizia. Utilizzando tutto ciò che ha imparato da Jack Reacher e dal periodo trascorso come membro dei 110 investigatori speciali, Neagley si mette su una strada pericolosa per scoprire un male minaccioso. Ritchson dovrebbe apparire nello spinoff come guest star, riprendendo il suo ruolo di Reacher.

Oltre a Santora e Wootton, la serie è prodotta esecutivamente da Lee Child, Don Granger e Lisa Kussner con David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television. Carolyn Harris, Kenny Madrid e Niko Fernandez supervisioneranno il progetto per Skydance.

Frances Neagley è stata introdotta nella prima stagione di Reacher, basata sul romanzo The Killing Floor di Child, in cui il personaggio non compare. Ha avuto un ruolo fondamentale nella seconda stagione, basata su un libro in cui Neagley è un personaggio principale, Bad Luck and Trouble, emergendo come spalla destra di Reacher da cui può prendere spunto.

Reacher e Neagley sono diventati una coppia così popolare sullo schermo che quando Prime Video ha rivelato che la terza stagione si sarebbe basata su Child's Persuader, un altro libro in cui Neagley non compare, lo streamer ha fatto in modo di annunciare che Sten sarebbe tornata riprendendo il suo ruolo accanto a Ritchson.

Nella terza stagione, che probabilmente darà vita allo spinoff, il veterano investigatore della polizia militare Jack Reacher (Ritchson) deve andare sotto copertura per salvare un informatore tenuto in ostaggio da un nemico ossessionante del suo passato.