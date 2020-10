Raya e l'ultimo drago: il trailer del film Disney

Ecco svelato il trailer di Raya e l'ultimo drago, film d'animazione Disney che arriverà nei cinema americani a marzo 2021.

La protagonista di Raya e l'ultimo drago vivrà un'incredibile avventura in compagnia del suo fedele destriero Tuk Tuk, una creatura descritta come a metà tra un orso e una versione insetto di un armadillo. Una forza malvagia minaccia il regno di Kumandra e i due devono lasciare la loro casa Heart Lands e andare alla ricerca dell'ultimo drago per cercare di fermare il malvagio Druun.

Nella prima clip Raya si presenta, in versione ninja, in quello che, più che un attacco nemico, sembra un addestramento, e d'altronde è lei stessa a svelare che, nonostante la giovane età, si prepara da anni a diventare guardiana della gemma del drago. Questi primi due minuti, però, sono anche l'occasione per vedere più da vicino il suo fedelissimo compagno, l'adorabile Tuk Tuk.

Nella versione originale, a dar voce a Raya sarà l'attrice Kelly Marie Tran, che ha sostituito Cassie Steele, con lei nel cast vocale anche Awkwafina nel ruolo di Sisu, un drago in forma umana che ha bisogno dell'aiuto di Raya per riottenere il proprio potere e diventare la vera versione di se stessa.

10 fiabe travisate dalla Disney

Gli eventi raccontati nel lungometraggio saranno ambientati a Kumandra, un mondo inventato basandosi sulle culture del sudest asiatico. Raya è una giovane senza paura, piena di passione e affascinante.

A Kumandra cinque clan separati formano la Land of the Dragon (La terra del Drago), ma le creature sono scomparse da tempo e l'area è stata invasa da una forza oscura sinistra. Raya, una guerriera solitaria, intraprende una missione per salvare il suo mondo, determinata a trovare l'ultimo drago esistente, convinta che possieda il potere di salvare Kumandra. Quando Raya incontrerà per la prima volta Sisu, la creatura apparirà in forma umana e avrà bisogno dell'aiuto della ragazza per riottenere il potere necessario a trasformarsi in drago.

Le due uniranno poi le forze con un gruppo di emarginati e Raya sarà in possesso anche di una gemma legata a un enorme potere.

Raya e l'ultimo drago è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. La sceneggiatura è firmata da Qui Nguyen e Adele Lim.