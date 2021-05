Raya e l'ultimo drago in blu-ray, la recensione: ecco perché è già in vetta alle classifiche di vendita

Raya E L'ultimo Drago: una scena

Niente sala cinematografica, come noto, per l'ultima creazione dei Disney Animation Studios. Prima c'è stato lo streaming e adesso è arrivato l'homevideo, un'uscita che, come vedremo nella recensione di Raya e l'ultimo drago in blu-ray, si rivela preziosa non solo per ammirare al meglio lo spettacolare prodotto di animazione, ma anche per approfondire varie tematiche e curiosità del film grazie ai numerosi contenuti speciali.

Raya E L'ultimo Drago: una foto

Se a pochi giorni dall'uscita il blu-ray di Raya e l'ultimo drago, con le avventure della guerriera solitaria nel fantastico mondo di Kumandra, è già salito in vetta alle classifiche di vendita homevideo, i motivi sono molteplici: c'è la consueta attesa per un prodotto Disney, il notevole peso che ha avuto l'assenza del film nelle sale, ma centra anche la superba qualità tecnica del blu-ray nonchè la presenza di un reparto extra finalmente ricco di contenuti sempre molto interessanti.

Un video formidabile e ricco di suggestioni asiatiche

Difficilmente si resta delusi da un prodotto di animazione in alta definizione, tanto meno quando è firmato Disney. Ed è il caso anche del blu-ray di Raya e l'ultimo drago, visto che il prodotto distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment sfodera un video di alta qualità, fedele al particolare look del film che attinge alle suggestioni del sud-est asiatico. Il quadro è nitido, il livello del dettaglio è cristallino con contorni affilati e una ricchezza di particolari sia sui primi piani, come ad esempio sulla pelliccia di Sisu o il volto di Raya, che nelle suggestive panoramiche.

Raya E L'ultimo Drago: un'immagine del film

I vari personaggi sono molto curati anche nei dettagli più minimi, dalle espressioni del volto fino ai particolari dei vestiti, ma come detto anche la spettacolare ambientazione risponde pienamente al requisiti di qualità, fornendo una descrizione accurata di paesaggi, oggetti e fondali, e regalando nel contempo anche una buona sensazione di profondità. Notevole anche la fluidità nelle tante scene di azione.

Un croma esplosivo con sfumature incantevoli

Raya E L'ultimo Drago: un momento del film animato

Sul piano cromatico il blu-ray offre un video esplosivo, con una riproduzione dei colori eccellente, ancora se immaginiamo che nel 4K, purtroppo assente in Italia, l'HDR possa aggiungere ancora qualcosina alla brillantezza e all'intensità. Già qui comunque si possono ammirare tonalità molto vivaci, sfumature suggestive che incantano nei tramonti e nei paesaggi, e che soprattutto non mostrano sbavature o cenni di banding nonostante alcuni passaggi oggettivamente problematici. Anche i livelli di nero sono profondi e aiutano a dare ulteriore compattezza al quadro.

Raya E L'ultimo Drago: un'immagine

Audio buono e coinvolgente, ma manca grinta nei bassi

Raya E L'ultimo Drago: una sequenza

Buono, ma un po' meno entusiasmante il reparto audio. Il Dolby Digital Plus 7.1 italiano è di buon livello, ma ovviamente inferiore al DTS-HD Master Audio 7.1 inglese, che a sua volta non è di quelli indimenticabili, pur assicurando un ottimo coinvolgimento e grande partecipazione allo spettatore. Da registrare infatti un po' di mancanza di aggressività dove ce ne sarebbe ancora spazio, ma per il resto i surround funzionano alla perfezione per panning e ampiezza degli effetti sonori, fornendo grande spazialità, una buona profondità generale e come detto un ottimo coinvolgimento. Ma un intervento dei bassi un po' timido con conseguente deficit di grinta, impedisce un impatto che avrebbe potuto essere di maggior portata. Buona e avvolgente la riproduzione della colonna sonora, mentre i dialoghi sono perfetti per chiarezza e timbro.

Extra super: ecco cosa c'è nell'ora e mezzo di materiale

Raya E L'ultimo Drago: una scena

Ottimo il reparto degli extra, soprattutto per quelli che di solito sono gli standard Disney: qui troviamo ben un'ora e mezzo di contributi. Si comincia con il corto Per sempre noi (7'), preceduto da un'introduzione del regista Zach Parrish (1' e mezzo). Il corto è un'emozionante storia sull'invecchiamento e sul sentirsi di nuovo giovani, raccontata attraverso la danza. Si prosegue con In cucina con Raya (22'), con Kelly Marie Tran (doppiatrice in originale di Raya) che organizza una cena a base di cibo tipico del Sudest asiatico, che in pratica è una tavola rotonda virtuale con cast e troupe, che parlano del processo di creazione del film all'interno di una pandemia globale e dello stile dell'animazione.

Raya E L'ultimo Drago: un'immagine del film d'animazione

In Raya: animazione in smart working (15'), la troupe discute di come sia stato difficile realizzare il film nelle rispettive case a causa della pandemia, ripercorrendo gli ostacoli trovati dagli addetti ai lavori in questo modo di lavorare, mentre Artisti marziali (6') offre uno sguardo divertente agli stili di combattimento che si vedono nel film, alle loro origini, alle coreografie, alle acrobazie necessarie per realizzare le sequenze. Si prosegue con Noi siamo Kumandra (9'), nel quale si parla delle influenze culturali del mondo reale utilizzate per il film, con la consulenza di un gruppo di antropologi, architetti, danzatori, linguisti e musicisti.

Raya E L'ultimo Drago: una sequenza del film animato

Poi ancora Tracce audio scartate (2' e mezzo), con momenti divertenti delle sessioni di registrazione vocale da casa e gli imprevisti di animali domestici, vicini e problemi di connessione, quindi Curiosità & Easter Eggs (4'), una guida ai segreti, ai cameo e alle sorprese nascoste nel film. In chiusura John Ripa e la storia dietro allo Storyboard (5'), con il co-regista John Ripa che parla della realizzazione del film mentre mostra gli storyboard, e infine ben 19 minuti di Scene tagliate.