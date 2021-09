Ray Liotta parla di Martin Scorsese: "Perché non ho lavorato più nei suoi film? Chiedete a lui"

Ray Liotta ha lavorato nel cast di Quei Bravi Ragazzi, cult di Martin Scorsese, ma dopo quel film risalente al 1990, dopo di che non ha più lavorato su un set del famoso regista. Il motivo? Non lo sa neppure lui.

Un primo piano di Ray Liotta a Cannes per accompagnare il thriller Killing Them Softly

Ray Liotta sarà a breve sul grande schermo nel prequel de I Soprano, I molti santi del New Jersey di Alan Taylor. In occasione di questo nuovo progetto, il Guardian ha intervistato l'attore che ha detto la sua sul fatto che Martin Scorsese non l'abbia più chiamato per fare altri film dopo Quei bravi ragazzi.

Sappiamo che Scorsese è solito lavorare quasi sempre con gli stessi attori, quindi al giornalista è sorta spontanea questa curiosità ottenendo questa risposta: "Non lo so, dovresti chiederlo a lui. Ma mi piacerebbe. Se hai un film per il quale la gente ti ricorderà, è fantastico. Se ne hai due, è ancor più fantastico"

Niente contro Martin Scorsese da parte di Ray Liotta, anche se nella sua risposta si nota un lieve risentimento. Ora, però, l'attore è tornato in pista nel prequel de I Soprano scritto dal creatore della serie, David Chase, insieme a Lawrence Konner.

I Molti Santi del New Jersey arriverà al cinema il 1 ottobre e la sinossi spiega su cosa sarà incentrato: "Ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale".